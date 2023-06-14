В Госдуме сообщили о ранении депутата Адама Делимханова
Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что никак не может выйти на Делимханова, «на связь он не выходит». «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», – заявил Кадыров.
По данным Telegram-канала Mash, депутат находится под присмотром врачей.
Депутат Дмитрий Кузнецов со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщил, что Делимханов жив. «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», – процитировал Володина Кузнецов.
Депутат Андрей Картаполов также написал, что Делимханов «жив и здоров, не верьте всяким хрюшкам».
Информация о якобы гибели Делимханова на Украине появилась в Telegram-каналах. Как писал украинский канал «Политика страны», в сети распространилось сообщение, что колонну с депутатом и 200 бойцами накрыли из артиллерии в Запорожской области.