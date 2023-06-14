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В Госдуме сообщили о ранении депутата Адама Делимханова

Ведомости

Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что никак не может выйти на Делимханова, «на связь он не выходит». «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», – заявил Кадыров.

По данным Telegram-канала Mash, депутат находится под присмотром врачей.

Депутат Дмитрий Кузнецов со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщил, что Делимханов жив. «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», – процитировал Володина Кузнецов.

Депутат Андрей Картаполов также написал, что Делимханов «жив и здоров, не верьте всяким хрюшкам».

Информация о якобы гибели Делимханова на Украине появилась в Telegram-каналах. Как писал украинский канал «Политика страны», в сети распространилось сообщение, что колонну с депутатом и 200 бойцами накрыли из артиллерии в Запорожской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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