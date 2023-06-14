В Госдуме сообщили о ранении депутата Адама Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что никак не может выйти на Делимханова, «на связь он не выходит». «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», – заявил Кадыров.