Из-за конфликта в Хакасии спикер парламента – единоросс может сменить регион

Сокол родился в 1970 г. в Севастополе, окончил МГИМО, но политическую карьеру начал в Красноярском крае. В 1999 г. он стал депутатом Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, а позже – заместителем губернатора региона Александра Хлопонина. В 2008 г. Сокола назначили первым заместителем врио губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, а через год, после его гибели в авиакатастрофе, и врио руководителя региона. Но главой он так и не стал (пост занял Дмитрий Мезенцев). Позже он работал в структурах «Ростеха», был спикером иркутского заксобрания и депутатом Госдумы (2020–2023 гг.), назывался в числе кандидатов в главы Тувы. На выборах 2023 г. был соперником Коновалова, но снял свою кандидатуру из-за болезни.