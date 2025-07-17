Из-за конфликта в Хакасии спикер парламента – единоросс может сменить регион

Из-за конфликта в Хакасии спикер парламента – единоросс может сменить регионСам Сергей Сокол говорит, что находится «на самом интересном этапе карьеры»
Председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия»), находящийся в ситуации политического противостояния с главой республики коммунистом Валентином Коноваловым, может покинуть свой пост и продолжить карьеру в другом регионе. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: близкий к администрации президента РФ, близкий к Соколу и близкий к региональным властям. Обсуждение активизировалось на фоне муниципальной реформы в регионе. По словам одного из собеседников «Ведомостей», рейтинг Коновалова, который стал действовать конструктивно, сейчас выше, чем у вынужденного играть роль оппозиции Сокола. Патовость ситуации понимает и сам единоросс, уверен источник.
В июне парламент Хакасии одобрил переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) с созданием муниципальных округов вместо районов. Жители будут избирать представительный орган, а окружные депутаты затем – главу округа из кандидатов, которых предложит губернатор. 2 июля Коновалов наложил вето на принятый в двух чтениях закон. По его мнению, документ ограничивает доступность власти для населения и принят поспешно без учета мнения сельских жителей. По данным правительства республики, документ возвращен в Верховный совет для доработки.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к правительству Хакасии, к реформе МСУ на уровне поселений относятся «крайне негативно» – в первую очередь в национальных районах, где этой реформой «обнуляются» позиции уважаемых людей и семей, которые управляли сельсоветами. «И дело не только в том, что «управляли сельсоветами», а в том, что имели определенное положение, статус, которого теперь лишатся, а в национальной республике это очень важная особенность», – отметил он. Это база самого Сокола, говорит источник, близкий к региональным властям.
В поддержку одноуровневой системы выступили депутаты четырех из восьми районов республики, где проживает более 80% от общего числа сельских жителей, подчеркнул Сокол. «Поэтому у депутатов Верховного совета есть все основания и, как показывает опыт, возможности для преодоления вето, поскольку принятый закон отвечает интересам большинства жителей Хакасии», – сказал он «Ведомостям». В Верховном совете – 50 депутатов: 34 – от ЕР, 14 – от КПРФ и два – от ЛДПР.
По словам Сокола, неправильно говорить об общественном недовольстве реформой – «есть непонимание», в том числе своих перспектив, у глав сельсоветов. «Зачастую это связано с субъективными проблемами взаимоотношений внутри района», – полагает он. Речь же теперь идет об управляемости и эффективности власти, а после реформы у каждой нерешенной проблемы «будут имя, фамилия и должность», добавил председатель заксобрания.
Он не считает, что в Хакасии есть «напряжение на эту тему». «Есть в некоторых немногочисленных случаях партийное противостояние – там, где главы первого уровня аффилированы с главой республики. Хотя главы сельсоветов, как и главы районов, совсем даже не против, чтобы вертикаль была выстроена сверху донизу», – подчеркнул он.
Преодоленное вето Коновалова
В теме муниципальной реформы общественное мнение на стороне Коновалова, а Сокол так и не стал полностью «своим» в республике, считает политолог Константин Калачев. Но, по его словам, в противостоянии в Хакасии «не все так однозначно»: например, спикер парламента добился отчета губернатора перед Верховным советом.
Сокол называет Коновалова «партнером», в основе общения с которым лежит уважение «как в личном, так и профессиональном плане». «Да, есть разные точки зрения на определенные моменты. Но, в конце концов, любой спор – это поиск решения, и мы работаем на один общий результат на благо республики», – сказал он «Ведомостям».
Спикер отметил, что находится «на самом интересном этапе карьеры» и у него есть серьезные задачи по выводу региона «из кризиса».
Плюсы Сокола – решительность, мощная энергия действия и большой опыт, особенно в крайне тяжелых для «Единой России» условиях, считает политолог Дмитрий Еловский. «Он готов действовать там, где другие встают в ступор, осторожничают и боятся радикальных решений. Но это же его ограничение: ловушка позиционирования. Такого агрессивного политика не назначат врио в спокойный регион. А регионов, где нужно «морщить» губернаторов-оппозиционеров, не осталось», – сказал он «Ведомостям».
Еловский считает, что «Единой России» сейчас выгоднее «держать» Сокола в Хакасии. То, что Коновалов стал системным губернатором и встречался с первыми лицами страны, не значит, что его не будут постоянно пробовать «на зуб», добавляет он.
«Сокол за свою жизнь неоднократно менял регионы и должности, – полагает политолог Александр Кынев. – По-моему, это единственный человек, который был спикером парламента в двух регионах – Иркутской области и Хакасии, но очередное перемещение абсолютно бы вписывалось в общий контекст».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов