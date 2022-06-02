КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Валерия Рашкина жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы фракции Александра Ющенко.
«Было принято решение укрепить фракцию представителями "Левого фронта" и передать мандат Анастасии Удальцовой», — сообщили в партии.
Депутата Госдумы от КПРФ, первого секретаря московского отделения партии Валерия Рашкина лишили мандата в мае после уголовного дела о незаконной охоте. В конце октября прошлого года Рашкина остановили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором была разделанная туша лосихи, топор и два ножа.
25 ноября Госдума лишила Рашкина неприкосновенности для того, чтобы против него можно было возбудить уголовное дело. 25 мая депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Рашкина. Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к 3 годам условно и штрафу 30 000 руб. Также его лишили водительских прав на 1,5 года и на 2 года запретили охотиться.
Анастасия Удальцова в сентябре 2021 г. участвовала в выборах в Мосгордуму в качестве кандидата от КПРФ. В беседе с «Интерфаксом» глава партии Геннадий Зюганов назвал Удальцову опытным политиком, представляющим лево-патриотическое движение.