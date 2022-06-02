КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

25 ноября Госдума лишила Рашкина неприкосновенности для того, чтобы против него можно было возбудить уголовное дело. 25 мая депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Рашкина. Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к 3 годам условно и штрафу 30 000 руб. Также его лишили водительских прав на 1,5 года и на 2 года запретили охотиться.