Депутат Госдумы Рашкин получил три года условно по делу о незаконной охоте
Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката парламентария Константина Лазарева.
«Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — сообщил адвокат. Рашкина также привлекли к административной ответственности — 28 декабря его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб. Помимо этого суд запретил ему охотиться два года. Госдума 25 ноября лишила политика депутатской неприкосновенности, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности.
Прокуратура просила привлечь Рашкина к административной ответственности после того, как его в конце октября обнаружили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором были найдены разделанная туша лосихи, топор и два ножа. Сначала депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию, однако позднее поменял показания и признался, что охотился: якобы он выстрелил в животное, приняв его за кабана из-за плохой видимости.
При этом, со слов Рашкина, он был уверен, что охотится на этой территории можно. В региональном охотнадзоре заявили, что транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился депутат, квота добычи лося не устанавливалась.
Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, у Рашкина в момент задержания выявили признаки алкогольного опьянения. Депутат опроверг эту информацию, объяснив отказ от медосвидетельствования опасением фальсификаций.
31 марта Рашкин сообщил, что принял решение отказаться от охоты из-за пережитого стресса и сосредоточить внимание на благотворительности. «Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Он также признался в нарушении закона по делу об убийстве лося и уже возместил 1 млн руб.