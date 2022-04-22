Депутат Госдумы Рашкин получил три года условно по делу о незаконной охоте

Прокуратура просила привлечь Рашкина к административной ответственности после того, как его в конце октября обнаружили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором были найдены разделанная туша лосихи, топор и два ножа. Сначала депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию, однако позднее поменял показания и признался, что охотился: якобы он выстрелил в животное, приняв его за кабана из-за плохой видимости.