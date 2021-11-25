Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенностиЭтого потребовала Генпрокуратура после убийства депутатом лосихи во время охоты
Госдума проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности представителя партии КПРФ Валерия Рашкина. Это решение поддержал 341 член нижней палаты парламента, против высказались 55, еще двое воздержались. Теперь против депутата могут возбудить уголовное дело о незаконной охоте, а также избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В ночь на 29 октября Рашкин и его знакомый были задержаны в Лысогорском районе Саратовской области с разделанной тушей лосихи, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело, так как охота в указанном регионе запрещена. После этого депутат опубликовал видеообращение, где признался в убийстве животного.
Ранее Госдума получила представление генерального прокурора России Игоря Краснова о лишении Рашкина неприкосновенности. В ходе сегодняшнего выступления глава ведомства сказал, что полученные доказательства указывают на совершение депутатом преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба).
Также Краснов заявил, что Рашкин в момент задержания отказался сотрудничать с органами правопорядка, давал ложные пояснения, скрыл орудие преступления и может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком. Кроме того, депутат не согласился пройти медицинское освидетельствование после того, как сотрудники ГИБДД заподозрили его в употреблении спиртных напитков перед тем, как сесть за руль. Сам Рашкин в своем видеообращении заявил, что не был пьян и алкоголем пахло от его друга.
Помимо возбуждения уголовного дела Краснов заявил о необходимости привлечь Рашкина к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Глава Генпрокуратуры считает, что с учетом всех фактов Рашкину нужно избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Сам Рашкин заявил, что убил лосиху неумышленно. Он рассказал, что был приглашен на охоту друзьями, которых знает 20-25 лет и у которых раньше всегда были необходимые документы. Себя представитель КПРФ назвал жертвой обстоятельств. Он подчеркнул, что и в этот раз организаторы заверили его в наличии лицензии, однако впоследствии таковой не оказалось. Рашкин выразил готовность сотрудничать со следствием, понести ответственность по закону, возместить ущерб в 80 000 руб. и доставить в Саратовскую область новую лосиху соответствующего возраста.
В КПРФ заявили, что ч. 2 ст. 258 УК РФ подразумевает предумышленное совершение преступления, тогда как Рашкин застрелил животное неспециально. В партии сочли дело против коллеги политическим. Тем не менее Краснов исключил наличие политической подоплеки.
22 ноября Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам дала согласие на снятие неприкосновенности с Рашкина. 30 членов комиссии проголосовали за то, чтобы дать Генпрокуратуре разрешение на возбуждение дела против депутата, трое высказались против.