Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Сам Рашкин заявил, что убил лосиху неумышленно. Он рассказал, что был приглашен на охоту друзьями, которых знает 20-25 лет и у которых раньше всегда были необходимые документы. Себя представитель КПРФ назвал жертвой обстоятельств. Он подчеркнул, что и в этот раз организаторы заверили его в наличии лицензии, однако впоследствии таковой не оказалось. Рашкин выразил готовность сотрудничать со следствием, понести ответственность по закону, возместить ущерб в 80 000 руб. и доставить в Саратовскую область новую лосиху соответствующего возраста.