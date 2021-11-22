Комиссия Госдумы рекомендовала снять депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что намерены добиваться запрета определенных действий для депутата. По словам представителя ведомства, Генпрокуратура хочет добиться такой меры пресечения, потому что Рашкин хорошо знает свидетелей и может влиять на них. Действия депутата повлекли крупный ущерб животному миру — не менее 80 000 руб. Представитель ведомства заявил, что Рашкин выследил лося с помощью специальной техники, убил его, разделал и погрузил части туши в машину. По версии прокуратуры, депутат принял меры, чтобы спрятать оружие.