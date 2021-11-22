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Комиссия Госдумы рекомендовала снять депутатскую неприкосновенность с Рашкина

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Комиссия Госдумы рекомендовала снять депутатскую неприкосновенность с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который проходит по делу о незаконной охоте.  Такое решение принято на заседании комиссии большинством голосов, пишет «Интерфакс».

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что намерены добиваться запрета определенных действий для депутата. По словам представителя ведомства, Генпрокуратура хочет добиться такой меры пресечения, потому что Рашкин хорошо знает свидетелей и может влиять на них. Действия депутата повлекли крупный ущерб животному миру — не менее 80 000 руб. Представитель ведомства заявил, что Рашкин выследил лося с помощью специальной техники, убил его, разделал и погрузил части туши в машину. По версии прокуратуры, депутат принял меры, чтобы спрятать оружие. 

В ночь на 29 октября Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Полиция завела уголовное дело. Сейчас делом о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК) занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК). Госдума получила представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина неприкосновенности. В случае снятия неприкосновенности депутату грозит срок до пяти лет. 18 ноября Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося и рассказал свою версию произошедшего. 

Ранее по теме: Депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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