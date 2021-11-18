Депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося
Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике его автомобиля в конце октября.
Рашкин рассказал, что после длительного избирательного цикла (речь о выборах в Госдуму в сентябре) поехал отдохнуть к друзьям в Саратовскую область. В день приезда он поел и выпил чай. Депутат настаивает, что в тот день не употреблял алкогольные напитки, в отличие от его знакомых. Позже они предложили депутату съездить на охоту и рыбалку и сказали, что все нужные для этого разрешения у них есть. Рашкин в итоге поехал на охоту один и взял с собой карабин, треногу и оптический бинокль.
Недалеко от опушки леса он заметил животное. Из-за погоды, утверждает депутат, он не смог точно определить особь и предположил, что перед ним был кабан. Рашкин два раза выстрелил, после чего подошел к животному и увидел, что застрелил лося. Депутат достал из машины топор и ножи, чтобы разделать лося. После он понял, что не сможет один погрузить ее в машину, поэтому решил съездить за одним из друзей. Вместе они вернулись на место охоты и погрузили тушу животного в багажник, оставив шкуру, копыта и голову в лесу.
На выезде из леса автомобиль депутата заглох, после чего к нему подъехало несколько других машин, из которых вышло много людей. Они попросили осмотреть машину. Рашкин заявил, что позволил им это сделать, потому что был уверен, что не сделал ничего незаконного. Осматривавшие машину спросили, что за мясо было в багажнике. Узнав, что это туша лося, они заявили, что в этих местах запрещено на него охотиться.
Рашкин заявил, что стал жертвой стечения обстоятельств и был введен в заблуждение словами друзей о том, что разрешения на охоту у них есть. «А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня. Исходя из этих соображений, ну вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра, и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося», — рассказал депутат.
По словам Рашкина, его пытались уличить в употреблении алкоголя, однако запах был от его друга Александра, которого Рашкин привез помочь погрузить тушу в машину.
В ночь на 29 октября Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Полиция завела уголовное дело. Сейчас делом о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК) занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК). Госдума получила представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина неприкосновенности. В случае снятия неприкосновенности депутату грозит срок до пяти лет.