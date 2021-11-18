Депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Рашкин заявил, что стал жертвой стечения обстоятельств и был введен в заблуждение словами друзей о том, что разрешения на охоту у них есть. «А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня. Исходя из этих соображений, ну вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра, и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося», — рассказал депутат.