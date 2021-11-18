Как признание депутата Рашкина в убийстве лосихи повлияет на его судьбу

Как признание депутата Рашкина в убийстве лосихи повлияет на его судьбуОн назвал себя «жертвой обстоятельств» и пообещал купить такое же животное для Саратовской области
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что он убил лося, а вернее лосиху, на охоте в Саратовской области в ночь на 29 октября. Он рассказал журналистам в Госдуме, что все чаще задает себе вопрос, мог ли он предвидеть эту ситуацию.
«Мог бы попросить показать [сопровождавшего] знакомого разрешение на охоту, – сказал депутат. – Конечно, я удручен, в душе скребут кошки. <...> Я все время прокручиваю фильм с этой охоты. <...> Я ведь ехал к друзьям, которых знал 25 лет, и никогда никаких проблем с охотой не было, всегда было разрешение на охоту».
Сейчас, как рассказал Рашкин, он ищет «по заказникам» в разных регионах другую лосиху, чтобы купить и привезти в Саратовскую область.
Утром 18 ноября на своем YouTube-канале Рашкин опубликовал видео, в котором заявил, что убил лося, но по ошибке. Депутат назвал себя «жертвой обстоятельств». По его версии, он приехал к знакомым «порыбачить, если удастся, поохотиться», они его заверили в наличии лицензии на добычу копытных, но убивать лося он не намеревался, а думал, что перед ним находится кабан.
Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал
Но, как пояснил Рашкин «Ведомостям», на кабана без лицензии также охотиться было нельзя.
Рашкина вместе со знакомым задержали в Лысогорском районе Саратовской области, где он начинал политическую карьеру, в ночь на 29 октября. В багажнике автомобиля, на котором они ехали, обнаружили тушу лося, топор и два ножа. По первоначальной версии депутата, он не охотился, а, прогуливаясь ночью по лесу, обнаружил почти разделанную тушу лося и решил отвезти находку в полицию.
В Госдуму 17 ноября поступило представление генерального прокурора России о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, оно будет рассмотрено палатой 25 ноября. Обвинение ему собираются предъявить по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота), за это может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.
Новые показания не помогут депутату избежать уголовного преследования, полагают опрошенные «Ведомостями» юристы.
Адвокат, партнер J&S Legal Counsels and Trustees Константин Ерохин говорит, что признание Рашкина «не сможет коренным образом изменить ситуацию с вменяемым ему преступлением». Ерохин считает, что видеообращение подготовлено для избирателей и позволит разве что представить ситуацию в «более выгодном свете». Единственная возможная юридическая линия защиты в этом случае была бы такая: доказать, что Рашкин случайно попал в лося, стреляя в кабана, если бы у депутата было разрешение на охоту.
Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин пояснил, что охота является незаконной, когда она осуществляется без соответствующего разрешения. Но незаконная охота является преступлением умышленным, то есть охотник должен осознавать, что у него нет лицензии, «данные обстоятельства должны быть установлены и подтверждены доказательствами».
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что в случае с Рашкиным дело не «в путанице с животными, а в путанице в показаниях». Они были скорректированы в связи с тем, что были обнаружены ружье, охотничий билет на имя Рашкина, а также тепловизор и тренога.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, в свою очередь, что «никто не препятствует законному, полноценному расследованию»: «Никто не скрывается, никуда не бежит, никто не уклоняется». Он, по его словам, предложил Рашкину давать все показания (цитата по gazeta.ru).