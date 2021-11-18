Как признание депутата Рашкина в убийстве лосихи повлияет на его судьбу

«Мог бы попросить показать [сопровождавшего] знакомого разрешение на охоту, – сказал депутат. – Конечно, я удручен, в душе скребут кошки. <...> Я все время прокручиваю фильм с этой охоты. <...> Я ведь ехал к друзьям, которых знал 25 лет, и никогда никаких проблем с охотой не было, всегда было разрешение на охоту».