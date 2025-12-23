Госдума в 2025 году приняла 588 федеральных законов
Госдума в 2025 г. приняла 588 федеральных законов, из которых 71% имеет прямое действие. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«За 2025 г. принято 588 федеральных законов. Причем из них прямого действия – 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время», – заявил Володин.
Среди ключевых приоритетов работы Госдумы он назвал поддержку семей с детьми, достижение целей национального развития, решение конкретных проблем граждан, а также поддержку участников спецоперации и их семей. По его словам, главный показатель – это качество принимаемых решений, целеполагание, а не количественные показатели.
По его словам, в 2025 г. депутаты приняли 30 законов, направленных на обеспечение спецоперации и помощь военнослужащим, а также их родным и близким. Всего с 2022 г. в этой сфере принято 154 закона.
23 декабря в Госдуме проходит заключительное пленарное заседание девятой сессии VIII созыва. Первое заседание десятой сессии запланировано на 13 января. До этого депутаты будут работать с избирателями в регионах.
В ходе заседания Володин также рассказал, что в школьные годы был Дедом Морозом. Комментарий прозвучал в ответ на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который тоже признался, что дважды в жизни был новогодним волшебником. Спикер Госдумы заявил о том, что Дед Мороз тоже берет на себя ответственность. «Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз», – отметил председатель парламента, призвав депутатов чувствовать ответственность за решение вопросов и проблем населения.