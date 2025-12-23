Госдума в 2025 году приняла 588 федеральных законов

В ходе заседания Володин также рассказал, что в школьные годы был Дедом Морозом. Комментарий прозвучал в ответ на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который тоже признался, что дважды в жизни был новогодним волшебником. Спикер Госдумы заявил о том, что Дед Мороз тоже берет на себя ответственность. «Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз», – отметил председатель парламента, призвав депутатов чувствовать ответственность за решение вопросов и проблем населения.