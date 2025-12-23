Какими законами запомнился 2025 год

Какими законами запомнился 2025 годШтрафы за навязывание допуслуг, технологический сбор и другие громкие инициативы
23 декабря состоялось последнее заседание осенней сессии Госдумы. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, всего за год депутаты приняли 588 законов – несколько больше, чем в прошлом году (564). В 2025 г. депутаты одобрили целый ряд громких инициатив: усилили регулирование деятельности иноагентов, ужесточили наказание для дропперов, утвердили создание национального мессенджера, ввели технологический сбор, а также круглогодичный призыв на срочную службу. Об этих и других законах, принятых в уходящем году, – в материале «Ведомостей».
Муниципальная реформа
В марте был принят закон о реформе местного самоуправления (МСУ). Инициатива, внесенная еще в декабре 2021 г., предусматривала обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой (ликвидируется уровень городских и сельских поселений, остаются городские и муниципальные округа, а также внутригородские территории городов федерального значения).
Законопроект прошел первое чтение в январе 2022 г., однако дальнейшее обсуждение возобновилось лишь осенью 2024 г. К этому времени в документ внесли поправки, разрешающие регионам выбирать между одноуровневой и двухуровневой моделями МСУ. В третьем чтении инициатива вызвала в Госдуме депутатскую дискуссию. Закон вступил в силу 19 июня. До 1 января 2027 г. регионам предстоит привести свое законодательство в соответствие с ним.
Обязательная регистрация мигрантов через приложение
В мае был принят закон, согласно которому с 1 сентября в Москве и Подмосковье начался эксперимент по обязательной регистрации трудовых мигрантов из безвизовых стран через приложение «Амина». Требование касается как тех, кто впервые прибыл в Россию для трудоустройства, так и тех, кому необходимо продлить регистрацию или трудовые договоры.
Установить мобильное приложение обязаны граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины. Через «Амину» мигранты должны разрешить властям отслеживать их геолокацию и уведомлять о месте проживания, а в случае нарушения – сведения об иностранце будут внесены в реестр контролируемых лиц.
Новые ограничения для иноагентов
В 2025 г. законодательство об иностранных агентах было значительно ужесточено. Так, в апреле депутаты приняли закон, расширивший основания для признания гражданина иноагентом. Теперь такой статус можно получить за содействие исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ, либо иностранных госорганов, если такие решения направлены против безопасности страны. Этим же документом с 1 сентября иноагентам запретили заниматься просветительской деятельностью, работать в сфере образования и госкорпорациях.
В сентябре был одобрен закон, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иноагентами.. Согласно поправкам в ст. 330.1 УК РФ, уголовное наказание грозит уже после одного нарушения административной статьи 19.34 КоАП РФ либо при наличии судимости за аналогичное преступление (ранее для возбуждения дела требовалось два административных нарушения в течение одного года).
В ноябре Госдума приняла изменения в Налоговый кодекс, устанавливающие для всех иноагентов единую ставку НДФЛ 30%, при этом отменив налоговые льготы и вычеты.
Наставничество для выпускников-медиков
В ноябре был принят закон, обязывающий студентов медицинских вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Отработка организуется под руководством наставника, а ее продолжительность зависит от специализации, но не может превышать трех лет. При этом без прохождения наставничества не получится пройти обязательную для всех врачей периодическую аккредитацию.
Кроме того, все места в ординатуре станут целевыми, ординатор может отказаться заключать целевой договор и пройти обучение платно, но только при наличии мест. Закон вступит в силу в марте 2026 г. и коснется студентов, зачисленных в следующем году.
Помощь сохраняющим память о жертвах нацистах волонтерам
На последнем заседании Госдума приняла закон, расширяющий перечень целей благотворительной, добровольческой и волонтерской деятельности. Теперь в их число входит проведение мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, некоммерческие организации, которые занимаются такой деятельностью, смогут получить статус социально ориентированных – это позволит им претендовать на государственную поддержку.
Повышение НДС
В ноябре депутаты одобрили поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с 1 января 2026 г. При этом льготная ставка в 10% на социально значимые товары сохранится.
Изначально планировалось снизить порог годовой выручки для перехода на уплату НДС сразу с 60 млн до 10 млн руб. Однако в итоговой версии законопроекта закреплен поэтапный механизм: с 2026 г. – до 20 млн руб., с 2027 г. – до 15 млн руб., а с 2028 г. – до 10 млн руб.
Кроме того, со следующего года отменяется освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов.
Технологический сбор
В ноябре Госдума приняла закон о введении с 1 сентября 2026 г. технологического сбора. На первом этапе его уплата станет обязательной для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся ввозом или производством электронной аппаратуры (ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия).
На втором этапе сбор распространится на компоненты и модули. Перечень подлежащей обложению продукции определит правительство. Его максимальный размер не превысит 5000 руб. за единицу и будет зависеть не от типа изделия, а от его стоимости. Механизм, аналогичный утилизационному, призван обеспечить финансирование отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.
Ужесточение наказания для дропперов
В июле заработал принятый месяцем ранее закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов – лиц, участвующих в обналичивании и легализации криминальных доходов. Теперь за операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. За передачу банковской карты или доступа к счёту другому лицу из корыстных побуждений, а также за проведение операций по его указанию – до трех лет лишения свободы и штраф до 300 000 рублей.
«Вторая рука» и период охлаждения перед кредитом
С сентября заработали положения двух законов (принятых в феврале и марте), направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Первый ввел так называемый «период охлаждения» перед получением кредита на сумму от 50 000 руб. Теперь средства становятся доступными для использования только спустя четыре часа после заключения договора – если сумма составляет от 50 000 до 200 000 руб., а от 200 000 руб. – только через 48 часов. Вторым законом было предусмотрено введение с 1 сентября сервиса «второй руки» Центробанка. С его помощью граждане могут назначить уполномоченное лицо для подтверждения или отклонения некоторых банковских операций по переводу и снятию наличных. При этом клиент самостоятельно определяет, какие именно операции и вклады потребуют дополнительного подтверждения.
Кроме того, в апреле была одобрена еще одна инициатива, направленная на защиту населения от кибермошенничества. Она, в частности, позволила устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт и запретила передавать их кому-либо, кроме близких родственников.
Кроме того, для госорганов и банков был введен запрет на использование зарубежных мессенджеров для общения с клиентами.
Списание налоговых долгов во внесудебном порядке
С 1 ноября в России налоговая задолженность физлиц может списываться автоматически – при условии, что гражданин ее не оспорил. Соответствующий закон был принят в июле. Уведомление о долге теперь отражается на едином налоговом счете (ЕНС) физлица. Он, в свою очередь, сможет подать возражение, заблокировав возможность списать задолженность без решения суда. Взыскиваться долг будет сначала из средств на счетах и наличных денег, а затем за счет имущества.
Ужесточение выдачи микрозаймов
16 декабря Госдума приняла поправки, ужесточающие правила выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО). С января 2027 г. им будет запрещено выдавать физлицам новый заем ранее чем через четыре дня после выдачи предыдущего. Кроме того, МФО лишатся права заключать дополнительные соглашения, предусматривающие включение начисленных процентов, неустоек, штрафов и пеней в основной долг.
Запрет навязывания допуслуг потребителям
С сентября заработал принятый в апреле закон, запрещающий навязывать потребителям дополнительные услуги без их письменного согласия. Автоматическая установка галочек и иных отметок о согласии больше не считается таковым. Кроме того, теперь нельзя предлагать допуслуги с момента заключения договора на основные товары или услуги. На заседании 23 декабря Госдума приняла поправки, повышающие штрафы за за такие правонарушения: для юрлиц они составят до 500 000 руб., а для сотрудников – до 150 000 руб.
Наказание за оборот табака без маркировки
С августа (закон принят в июле) в России введена уголовная ответственность за производство и продажу немаркированной табачной и прочей никотиносодержащей продукции (например, жидкостей для вейпов). Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы со штрафом до 120 000 руб.
Национальный мессенджер
В июне Госдума приняла закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса, призванного объединить функции мессенджера и государственных ресурсов. В частности, с его помощью можно будет удостоверять личность через цифровой ID без предъявления бумажных документов.
Базой для этого сервиса стал мессенджер Max, разработанный компанией VK. С 1 сентября он вошел в список программ для предварительной установки на устройства с операционными системами Android, iOS и HarmonyOS.
Ужесточение требований к локализации персональных данных
С 1 июля заработал принятый в феврале закон, который запретил сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, расположенных за пределами территории России. Максимальный размер штрафа за нарушение требований о локализации составит до 6 млн руб. за первичное нарушение и до 18 млн руб. – за повторное.
Запрет поиска экстремистских материалов
С 1 сентября в России введена административная ответственность (соответствующий закон принят в июле) за умышленный поиск в сети экстремистских материалов и получение к ним доступа. Максимальный размер штрафа – 5000 руб. Помимо этого, были введены штрафы за рекламу сервисов обхода блокировок. Для физлиц они составляют 50 000 – 80 000 руб., для компаний – 200 000 – 500 000 руб. При этом использование таких сервисов при совершении преступлений считается отягчающим обстоятельством. Кроме того, с сентября в России запрещено размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных в стране нежелательными или экстремистскими. Для физлиц максимальный размер штрафа – 5000 руб., для юрлиц – 500 000 руб.
Упрощение взаимодействия с ФНС через «Госуслуги»
С 1 ноября вступил в силу принятый в июле закон, разрешивший передачу через «Госуслуги» информацию налоговых органов, содержащую налоговую тайну. Перечень таких сведений будет определяться ФНС и Минцифры, но известно, что речь идет, в том числе, об информации о приближении срока уплаты налога и возможности заявить налоговые льготы.
Круглогодичный призыв
В октябре был принят закон, позволяющий проводить мероприятия по призыву на срочную воинскую службу (например, медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии) в течение всего календарного года. При этом отправка призывников в части будет осуществляться как и раньше с 1 апреля по 15 июля и с октября по 31 декабря. Кроме того, с ноября заработал закон, который предполагает привлечение граждан, которые заключили с Минобороны контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов. Теперь они могут направляться на специальные сборы для защиты энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.
Ужесточение наказания за диверсии
В России с ноября заработали поправки, значительно ужесточающие ответственность за преступления диверсионной направленности. В частности, возраст уголовной ответственности за ряд преступлений, включая содействие террористической деятельности и диверсию, снижен до 14 лет. А участие в диверсионном сообществе включено в перечень преступлений, за которые не может назначаться условное наказание. Кроме того, за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии предусмотрено наказание плоть до пожизненного лишения свободы. За содействие террористической деятельности введено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.