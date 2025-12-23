Какими законами запомнился 2025 год

С сентября заработали положения двух законов (принятых в феврале и марте), направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Первый ввел так называемый «период охлаждения» перед получением кредита на сумму от 50 000 руб. Теперь средства становятся доступными для использования только спустя четыре часа после заключения договора – если сумма составляет от 50 000 до 200 000 руб., а от 200 000 руб. – только через 48 часов. Вторым законом было предусмотрено введение с 1 сентября сервиса «второй руки» Центробанка. С его помощью граждане могут назначить уполномоченное лицо для подтверждения или отклонения некоторых банковских операций по переводу и снятию наличных. При этом клиент самостоятельно определяет, какие именно операции и вклады потребуют дополнительного подтверждения.