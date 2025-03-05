Госдума приняла закон о реформе местного самоуправления

Госдума приняла закон о реформе местного самоуправленияДаже третье чтение законопроекта вызвало бурное обсуждение в нижней палате
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о муниципальной реформе. Даже третье чтение этого законопроекта вызвало депутатскую дискуссию. Представлял законопроект в третьем чтении один из его авторов, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Он напомнил, что законопроект был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. В январе 2022 г. он был принят в первом чтении, а во втором – 26 февраля 2025 г. По его словам, закон вступает в силу через 90 дней после опубликования, до 1 января 2027 г. регионам нужно внести в свое законодательство изменения в соответствии с новым законом.
Первым от фракций выступил коммунист Михаил Матвеев. Он начал с того, что «принимается важнейший закон, который ликвидирует, по сути, местное самоуправление» в России. По его словам, в России 12 марта исполняется 160 лет «непрерывно существующему отечественному местному самоуправлению, начиная с момента открытия в Самаре первого земского собрания». «Советы, потом современные думы, и везде существовало либо два, либо три уровня местного самоуправления», – заявил коммунист. Одноуровневой модели «нет нигде в мире, кроме Албании», сказал он. Губернаторам «в качестве некоего такого кормления» пытаются отдать МСУ, чтобы они распоряжались муниципальной землей, имуществом, а муниципальных депутатов, «которые существуют больше 100 лет», разогнать, возмущался Матвеев. «Вы спускаете в унитаз 150 000 муниципальных депутатов сейчас, людей, на которых опирается власть и за которыми люди», – обратился он к коллегам из «Единой России». КПРФ будет голосовать «категорически против, и мы рассчитываем на то, что президент не подпишет закон». После его выступления первый вице-спикер Александр Жуков, который вел заседание, сделал Матвееву замечание за брань с трибуны: «И учтите – это последний раз, когда вы это делаете. В следующий раз вы будете лишены слова, причем на очень длительное время».
Затем выступил председатель комитета по региональной политике и МСУ Алексей Диденко (ЛДПР). Он сказал, что в законопроекте от первого до третьего чтения произошли принципиальные изменения. В частности, в первом чтении была исключительно одноуровневая модель, а сейчас у регионов сохраняется право оставить двухуровневую модель МСУ. Он напомнил, что необходимость принятия закона была обусловлена поправками в Конституцию 2020 г., поскольку нужно построить единую систему публичной власти – первым уровнем которой является муниципальная власть. Также он напомнил, что пока действующий закон об МСУ работал 20 лет: «Но мы 10 раз в год в среднем вносили в него изменения». Он сказал, что у экспертов больше всего опасений вызывают полномочия – тут нужно не допустить избыточного изъятия полномочий и доходных источников от муниципалитетов в регион. С профильным комитетом договорились держать эту ситуацию на контроле и в случае чего вносить изменения, сказал он, добавив, что ЛДПР законопроект поддержит.
Андрей Кузнецов из «Справедливой России» заявил, что органы МСУ не входят в систему государственной власти. По его мнению, предлагаемые изменения нельзя назвать «стройной системой»: «Это какая-то заплатка на заплатке». «Что получится? Если люди сейчас хоть как-то имели представительство и могли протестовать против того, чтобы им там свалку перед домом не вывалили, дорогу провели в том месте, где им нужно, мы уводим этот уровень сейчас туда, где за 100 км сидят люди, которые избраны тоже в муниципальный орган, но они занимаются своим муниципалитетом, до этого им до лампочки», – заявил депутат. «Справедливая Россия» также проголосует против, сказал Кузнецов.
Сардана Авксентьева из «Новых людей» заявила, что над текстом законопроекта была проведена очень большая работа. Она поблагодарила главу Татарстана Рустама Минниханова и председателя Госдумы Вячеслава Володина, поскольку из-за них текст изменился. Они выступили против введения только одноуровневой системы, предложив дать возможность регионам выбирать модель МСУ. Депутат напомнила, что 18 регионов решили сохранить двухуровневую систему. В ряде регионов, которые перешли на одноуровневую систему, есть определенные проблемы, дело доходит до судов, сказала Авксентьева. По ее мнению, в законе осталась неопределенность разграничения полномочий между уровнями властей, что может привести к конфликтам и дублированию функций. Она считает, что муниципалитеты все-таки должны сохранить большую самостоятельность от региональной власти. Ранее на заседании комитета Авксентьева говорила, что у фракции свободное голосование по законопроекту.
Затем вновь выступил Крашенинников. Он поблагодарил всех, кто готовил законопроект, – коллег в регионах, из администрации президента и правительства. «Вот сегодня прозвучало, что 160 лет земство работало. Друзья, в 1918 г. все земства были ликвидированы. Вы [коммунисты] привели в действие принцип народовластия, который заключался в том, что в одном округе – один кандидат, и мы его все избрали», – напомнил коммунистам Крашенинников историю после революции. Он обратился к первому замруководителя фракции КПРФ Николаю Коломейцеву, напомнив тому, что в 2003 г. он голосовал против законопроекта, которым устанавливалась двухуровневая система МСУ: «Вы определитесь, чего вы хотите, в конце концов. Вам же на выборы идти».
Законопроект поддержали 318 депутатов, против проголосовали 80 депутатов, воздержался один депутат. Уже после голосования слово взял Коломейцев, который сказал, что когда принимался нынешний закон об МСУ, «вот там сидел Козак Дмитрий Николаевич», и коммунист тогда задал ему вопрос: где финансовая основа МСУ? «Нам сказали: ну давайте сейчас примем, потом дадим», – сказал он.