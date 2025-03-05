Госдума приняла закон о реформе местного самоуправления

Первым от фракций выступил коммунист Михаил Матвеев. Он начал с того, что «принимается важнейший закон, который ликвидирует, по сути, местное самоуправление» в России. По его словам, в России 12 марта исполняется 160 лет «непрерывно существующему отечественному местному самоуправлению, начиная с момента открытия в Самаре первого земского собрания». «Советы, потом современные думы, и везде существовало либо два, либо три уровня местного самоуправления», – заявил коммунист. Одноуровневой модели «нет нигде в мире, кроме Албании», сказал он. Губернаторам «в качестве некоего такого кормления» пытаются отдать МСУ, чтобы они распоряжались муниципальной землей, имуществом, а муниципальных депутатов, «которые существуют больше 100 лет», разогнать, возмущался Матвеев. «Вы спускаете в унитаз 150 000 муниципальных депутатов сейчас, людей, на которых опирается власть и за которыми люди», – обратился он к коллегам из «Единой России». КПРФ будет голосовать «категорически против, и мы рассчитываем на то, что президент не подпишет закон». После его выступления первый вице-спикер Александр Жуков, который вел заседание, сделал Матвееву замечание за брань с трибуны: «И учтите – это последний раз, когда вы это делаете. В следующий раз вы будете лишены слова, причем на очень длительное время».