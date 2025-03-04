18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления

C января 2022 г. общее количество муниципальных образований сократилось на 17,1% – с 20 846 до 17 275, муниципальных районов – на 16,4% с 1531 до 1280, городских поселений – на 16,7% с 1298 до 1084, сельских поседений – на 13% с 15 549 до 13 524, говорится в статистике, предоставленной комитетом. Количество же муниципальных округов за это время выросло в три раза – со 193 до 536.