18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления

18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправленияСреди них республики – Татарстан, Чечня и Крым
Пока 18 регионов не планируют переходить на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ), сообщили «Ведомостям» в комитете Госдумы по госстроительству. Новый проект закона об МСУ в третьем чтении примут на пленарном заседании 5 марта, после чего 14 марта его может рассмотреть Совет Федерации. Теперь проект закона разрешает регионам оставлять двухуровневую модель МСУ, при которой сельские и городские поселения продолжат существовать.
Планируют, по данным комитета, оставить только двухуровневую модель МСУ Татарстан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Башкирия, Калмыкия, Крым, Мордовия, Якутия, Чечня, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Свердловская и Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ. Саратовскую область в Госдуме представляет спикер Вячеслав Володин, который предложил сохранить возможность двухуровневой модели, а Свердловскую – глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, который внес законопроект об МСУ, в исходной версии предполагавший обязательный переход на одноуровневую модель.
Уже 20 регионов перешли полностью на одноуровневую модель. Это ДНР, ЛНР, Удмуртия, Чувашия, Пермский и Ставропольский края, Запорожская, Калининградская, Курганская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская и Херсонская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (АО). К этой же категории в комитете отнесли города федерального значения, где, впрочем, действует своя система МСУ – Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.
Еще 26 регионов после принятия нового закона планируют перейти полностью на одноуровневую модель. Это Ингушетия, Тува, Хакасия, Северная Осетия, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Тверская, Тюменская, Ярославская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийская АО и Чукотский АО.
И 25 регионов планируют лишь частично перейти на одноуровневую модель, а частично оставить двухуровневую. Это Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новосибирская, Орловская, Самарская, Томская, Тульская и Ульяновская области.
C января 2022 г. общее количество муниципальных образований сократилось на 17,1% – с 20 846 до 17 275, муниципальных районов – на 16,4% с 1531 до 1280, городских поселений – на 16,7% с 1298 до 1084, сельских поседений – на 13% с 15 549 до 13 524, говорится в статистике, предоставленной комитетом. Количество же муниципальных округов за это время выросло в три раза – со 193 до 536.
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и его коллегой сенатором Андреем Клишасом. Среди главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, а также изменение полномочий между регионами и муниципалитетами. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти».
Осенью 2024 г. к рассмотрению законопроекта вернулись вновь. Второе чтение законопроекта должно было состояться 12 декабря. Однако накануне заседания Володин заявил о необходимости доработать законопроект. В частности, он призвал прислушаться к позиции регионов, в том числе Татарстана, и сохранить возможность регионам выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. В итоге такие поправки были одобрены комитетом по госстроительству в феврале. Второе чтение законопроекта состоялось 26 февраля.