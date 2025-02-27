Госдума оставила регионам право самостоятельно решать вопрос о структуре МСУ

Несмотря на одобрение 510 поправок ко второму чтению, в том числе, с учетом мнения Татарстана, в т.ч. из-за которого 11 декабря 2024 г. законопроект был снят с рассмотрения палаты и отправлен на доработку, оказалось, что и в таком переработанном виде документ устроил далеко не всех народных избранников. И они отчаянно старались, чтобы их голос был услышан. Однако прямо во время обсуждения рекомендуемых к отклонению 422 поправок в законопроект, который авторы позиционировали как исполнение обновленной в 2020 г. Конституции, в зале заседаний Госдумы внезапно отключились микрофоны.