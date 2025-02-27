Госдума оставила регионам право самостоятельно решать вопрос о структуре МСУ

Госдума оставила регионам право самостоятельно решать вопрос о структуре МСУТретье чтение внесенного более трех лет назад законопроекта запланировано на 5 марта
Госдума оставила регионам право самостоятельно решать вопрос о структуре местного самоуправления. Однако основные дебаты при рассмотрении во втором чтении муниципальной реформы, продлившиеся почти полтора часа, развернулись вокруг выборов мэров, права депутатов и сенаторов участвовать в заседаниях представительных органов местного самоуправления и встреч депутатов с избирателями.
Проект нового закона о местном самоуправлении был внесен более трех лет назад и, по замыслу авторов, председателей комитетов Совфеда и Госдумы по законодательству Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова («Единая Россия»), направлен на совершенствование организации этой сферы и «согласованное действие различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан».
Крашенинников, выступавший не только соавтором, но и основным докладчиком по законопроекту, в самом начале обрисовал его преимущества: это кодифицированный акт, в котором полностью отражены все полномочия органов МСУ по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Правда, следом признал, что предстоит еще вносить множество изменений в региональные законы и нормативные правовые акты субъектов РФ для приведения их в соответствие с федеральным законодательством.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин решил сделать акцент на принципиальном для Татарстана вопросе – возможности сохранения двухуровневой системы МСУ. Володин подчеркнул, что Дума сохранила возможность регионам иметь двухуровневую систему МСУ. Он даже сослался на президента Владимира Путина, который поддержал право регионов самим определять модель управления на муниципальном уровне. «И мы сегодня с вами можем об этом сказать нашим избирателям, гражданам: там, где регион решит для себя двухуровневую систему, будет двухуровневая. Там, где одноуровневая, будет одноуровневая», — добавил он.
Несмотря на одобрение 510 поправок ко второму чтению, в том числе, с учетом мнения Татарстана, в т.ч. из-за которого 11 декабря 2024 г. законопроект был снят с рассмотрения палаты и отправлен на доработку, оказалось, что и в таком переработанном виде документ устроил далеко не всех народных избранников. И они отчаянно старались, чтобы их голос был услышан. Однако прямо во время обсуждения рекомендуемых к отклонению 422 поправок в законопроект, который авторы позиционировали как исполнение обновленной в 2020 г. Конституции, в зале заседаний Госдумы внезапно отключились микрофоны.
Это произошло перед выступлением зампреда комитета по региональной политике и МСУ Михаила Матвеева (КПРФ), о чем он не преминул сообщить в своем Telegram-канале. «Первый раз такое. И как выступать?», – заявил коммунист в опубликованном видео. Выступить депутату все же удалось: он заявил Крашенинникову («Единая Россия»), что рассматриваемым законопроектом депутаты «вмешиваются в органы МСУ». Такими словами Матвеев отреагировал на предложение отклонить поправку фракции КПРФ о праве депутатов и сенаторов участвовать в заседаниях представительного органа муниципального образования.
Отстаивать выборы глав муниципальных образований в том или ином виде пытались многие представители думской оппозиции. Фракция КПРФ предлагала, помимо их избрания на муниципальных выборах, вариант с представлением кандидата губернатором из состава легислатуры для его избрания коллегами-депутатами. «Новые люди» попытались предложить компромисс: пусть мэры административных центров избираются непосредственно гражданами, а главы остальных муниципалитетов могут быть избраны легислатурой из своего состава или из числа кандидатов, представленных губернатором. Замглавы фракции «Новых людей», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева заявляла, что поправка, во-первых, вводит дифференцированный подход к избранию глав, во-вторых – представляет собой «сохранение баланса самостоятельности муниципалитетов при должном контроле». «Предлагаемые нами поправки сочетают прямую демократию в городах и прагматичные решения для малых территорий», – убеждала она. Но Крашенинников в ответ заявил, что система избрания мэров городов уже «выстроена» и предложение фракции не было принято.
«Вы своим законом в принципе ликвидируете понятие МСУ и превращаете его в местное государственное управление», – не унимался Матвеев, защищая еще одну поправку КПРФ о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования из-за утраты доверия избирателей. Глава комитета по госстроительству назвал их избыточными. Не поддержало парламентское большинство и попытку коммунистов о прекращении регулирования встреч депутатов с избирателями законодательством о собраниях, митингах и демонстрациях (позицию фракции представлял депутат Андрей Алехин).
Во время выступлений коммунистов практически не садился первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев. «Как вы отвлекаете, больше никто не отвлекает. На самом деле вы даже присесть боитесь»,— обратился к нему Крашенинников. Единоросс успокаивал: «Мы не трогаем здесь избирательное законодательство».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов еще перед пленарным заседанием заявил журналистам, что его фракция будет голосовать против законопроекта, поскольку, по его мнению, суть инициативы – ликвидировать самую близкую к людям власть, перенести ее в центры, когда «власть страшно далека от народа». Представители справороссов и ЛДПР на пленарном заседании по законопроекту об МСУ не выступали.
Подводя итог рассмотрения вопроса Володин подчеркнул, что Дума сохранила возможность регионам иметь двухуровневую систему МСУ. «Эта поправка многих нас консолидировала, потому что у нас были претензии», — заявил он.
По итогам голосования оказалось, что консолидировались не все: во втором чтении законопроект поддержали 334 депутата (302 из них единороссы, присоединившиеся к ним «Новые люди», ЛДПР и двое представителей «Справедливой России»). Против выступила полным составом фракция КПРФ и большинство «Справедливой России». Еще два депутата — Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов (оба — «Новые люди») воздержались.