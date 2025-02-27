Муниципальная реформа может привести к ликвидации некоторых ТИКов в регионах

Закон об МСУ

Проект нового закона об МСУ разрабатывался в продолжение принятых в 2020 г. поправок в Конституцию, которые утвердили понятие единой системы публичной власти. Одна из поправок, в частности, исключила обязательность поселенческой основы организации МСУ. Если прежде в Основном законе указывалось, что МСУ осуществляется в городских и сельских поселениях и «на других территориях», то в действующей редакции – что МСУ осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых определяются законом.

Новую редакцию закона об МСУ, которая предполагала постепенное исчезновение нижнего уровня МСУ по всей стране, могли принять еще в 2024 г. Инициатива была проработана с внутриполитическим блоком Кремля и государственно-правовым управлением президента. Но накануне второго чтения поправок спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости дополнительного обсуждения проекта, а на следующий день в закрытой части пленарного заседания палаты раскритиковал авторов инициативы и посоветовал «беречь село и местную элиту».