Муниципальная реформа может привести к ликвидации некоторых ТИКов в регионах

Муниципальная реформа может привести к ликвидации некоторых ТИКов в регионахЭто повысит управляемость в сложных территориях, говорят эксперты
Муниципальная реформа, предполагающая ликвидацию поселенческого уровня местного самоуправления (МСУ), может привести к досрочному прекращению полномочий территориальных избирательных комиссий (ТИК) в регионах – это будет возможно по решению регионального избиркома по согласованию с Центризбиркомом (ЦИК). Такой вариант предусматривает одна из поправок в избирательное законодательство, которые внесла группа сенаторов и депутатов в Госдуму 13 февраля. Упразднение ТИКов также допускается при изменении административно-территориального устройства соответствующего субъекта, повлекшем упразднение административно-территориальной единицы, следует из законопроекта.
Предлагаемая норма актуальна в связи с рассмотрением в Думе законопроекта об МСУ, второе чтение которого прошло 26 февраля. Согласно поправкам, регион сможет самостоятельно решить, переходить на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, которые в исходном тексте исключались как виды муниципальных образований. От императивного регулирования этой сферы депутаты решили отказаться после критики соответствующей поправки руководством Татарстана.
«Эта норма (о досрочном прекращении полномочий ТИКов. – «Ведомости») нужна, чтобы можно было спокойно упразднять, например, районный ТИК, когда район сливают с городом в единый городской округ. Это прописано не во всех региональных законах или прописано криво, поэтому сделали общую федеральную норму, чтобы не было пробела в ситуации, когда на территории одного МСУ два ТИКа. Или, если происходит перенарезка территории МСУ, можно было старые ТИКи упразднить, а новые создать», – пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Процесс создания и упразднения ТИКов и участковых избирательных комиссий (УИК) является перманентным, поэтому не исключено, что в связи с реформой МСУ некоторые ТИКи действительно будут упразднены, считает его коллега Гарегин Митин.
Закон об МСУ
Проект нового закона об МСУ разрабатывался в продолжение принятых в 2020 г. поправок в Конституцию, которые утвердили понятие единой системы публичной власти. Одна из поправок, в частности, исключила обязательность поселенческой основы организации МСУ. Если прежде в Основном законе указывалось, что МСУ осуществляется в городских и сельских поселениях и «на других территориях», то в действующей редакции – что МСУ осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых определяются законом.
Новую редакцию закона об МСУ, которая предполагала постепенное исчезновение нижнего уровня МСУ по всей стране, могли принять еще в 2024 г. Инициатива была проработана с внутриполитическим блоком Кремля и государственно-правовым управлением президента. Но накануне второго чтения поправок спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости дополнительного обсуждения проекта, а на следующий день в закрытой части пленарного заседания палаты раскритиковал авторов инициативы и посоветовал «беречь село и местную элиту».
Сейчас большинство ТИКов привязаны к муниципальному образованию верхнего уровня (это муниципальный район, городской округ, муниципальный округ), только в крупных городах есть ТИКи, привязанные к городским районам, которые муниципальными образованиями не являются, говорит электоральный эксперт Аркадий Любарев. Если же в ходе муниципальной реформы в каких-то регионах будет происходить укрупнение районов (округов) или, наоборот, их дробление, то будет целесообразно также изменить и систему ТИКов, считает он. «Но больших изменений я не предвижу и не думаю, что это сильно отразится на ведении кампаний. До сих пор существенного сокращения числа ТИКов не происходило», – сказал Любарев «Ведомостям».
Это позволит в регионах, где происходит муниципальная реформа, пересобрать избиркомы. Хотя сама по себе возможная ликвидация ТИКов в связи с упразднением поселенческого уровня МСУ «почти никак» не скажется на подготовке к выборам в Госдуму 2026 г. и ведении кампании, говорит политтехнолог Андрей Богданов. Собеседник «Ведомостей» в органах власти одного из субъектов иронично заметил, что ликвидировать комиссии без надобности не надо даже в том случае, если проводится реформа: «Это как упразднить полномочия жены... а потом вернуть их». «Визгу много, а шерсти мало», – сказал чиновник.
Ликвидация ТИКов в связи с преобразованием муниципалитетов приведет к экономии средств для избирательной системы и повысит управляемость, считает председатель ТИК № 38 Санкт-Петербурга Сергей Пономарев. «ТИКи станут более профессиональными, степень взаимодействия будет выше. В конечном итоге это должно привести к уменьшению жалоб, связанных с выборами, как это произошло в Санкт-Петербурге, когда полномочия избирательных комиссий муниципальных образований были переданы на уровень ТИКов. И мы видим, что в 2024 г. выборы прошли без жалоб со стороны участников процесса», – сказал он «Ведомостям».
По данным комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, муниципальные округа созданы в 38 субъектах Федерации, включая новые. Только из городских округов состоят два региона: Московская и Сахалинская области. В этом году количество регионов, где будет реализована муниципальная реформа, может вырасти примерно на 10, сказал «Ведомостям» глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР).
«Ведомости» направили запрос в ЦИК.