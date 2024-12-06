Минниханов заявил о необходимости сохранить возможность двухуровневого МСУ

Против введения одноуровневой системы выступил Татарстан. Минниханов на заседании госсовета республики 28 ноября заявил, что во время спецоперации страна должна быть единой и в такое время не нужны споры, какая система МСУ правильная, а какая нет. Тогда он отметил, что такой огромной страной, как Россия, нельзя управлять одним шаблоном и регионам нужно дать право самим решать, какая система МСУ должна быть в субъекте. Татарстан подготовил 59 поправок в законопроект, из них 25 касались сохранения двухуровневой системы МСУ. Но большинство поправок не были одобрены, говорил депутат госсовета республики от КПРФ Хафиз Миргалимов.