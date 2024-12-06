Минниханов заявил о необходимости сохранить возможность двухуровневого МСУ

Минниханов заявил о необходимости сохранить возможность двухуровневого МСУВремя покажет, какой из вариантов правильный, считает глава Татарстана
В новом законе о местном самоуправлении (МСУ) следует предусмотреть возможность и сохранения двухуровневой, и введения одноуровневой системы МСУ. Об этом «Ведомостям» заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Знаете, есть [будущий] федеральный закон. Посмотрим, в каком виде его примут. Мы просили, чтобы были оба варианта», – сказал Минниханов. По его словам, у республики была просьба, чтобы одновременно могли работать оба способа формирования МСУ: «Будет федеральный закон. Мы будем его выполнять. У нас есть одна просьба – чтобы обе схемы поработали, а потом уже решили, какая из них лучше».
В дальнейшем станет понятно, какой из вариантов правильный – двухуровневая система или одноуровневая, сказал Минниханов. Именно одноуровневую систему (как обязательную для всех регионов после переходного периода, который продлится до 2035 г.) вводит проект нового закона об МСУ, а двухуровневая система МСУ упраздняется. «Время покажет, какой путь правильный», – считает Минниханов.
«Мы идем навстречу Татарстану, поэтому и предлагаем переходный период до 2035 г., с тем чтобы два варианта работали до этого времени, – сказал «Ведомостям» соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. – Хочу напомнить, что 20 регионов уже приняли решение перейти на одноуровневую систему, 25 регионов хотят перейти».
Депутат напомнил, что решение о переходе на одноуровневую систему будет приниматься законами субъектов Федерации, причем отдельные законы могут приниматься и по конкретным муниципалитетам. «Такой большой переходный период до 2035 г. и позволяет сохранить многовариантность в течение еще 10 лет», – говорит Крашенинников. По его словам, система управления в Татарстане показала свою эффективность: «Мы с огромным уважением относимся к тому, как там [в республике] организована система управления».
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и его коллегой по Совету Федерации Андреем Клишасом. Главным новшеством законопроекта стал обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой – все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. В первом чтении законопроект об МСУ приняли 25 января 2022 г.
Ко второму чтению законопроекта, которое планируется на 11 декабря, комитет Госдумы по госстроительству одобрил 332 поправки, 395 поправок он рекомендовал отклонить.
Против введения одноуровневой системы выступил Татарстан. Минниханов на заседании госсовета республики 28 ноября заявил, что во время спецоперации страна должна быть единой и в такое время не нужны споры, какая система МСУ правильная, а какая нет. Тогда он отметил, что такой огромной страной, как Россия, нельзя управлять одним шаблоном и регионам нужно дать право самим решать, какая система МСУ должна быть в субъекте. Татарстан подготовил 59 поправок в законопроект, из них 25 касались сохранения двухуровневой системы МСУ. Но большинство поправок не были одобрены, говорил депутат госсовета республики от КПРФ Хафиз Миргалимов.