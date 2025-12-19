Что Путин говорил об экономике и налогах. Главное

Что Путин говорил об экономике и налогах. ГлавноеСнижение темпов экономического роста стало «платой» за более низкую инфляцию
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии «Итоги года» прокомментировал экономическую ситуацию в стране, решение ЦБ по ключевой ставке, предстоящее повышение НДС и новые правила расчета утилизационного сбора.
О макроэкономике
Рост ВВП в этом году составляет 1% (это совпадает с официальным прогнозом правительства. – «Ведомости»), отметил Путин. За последние три года экономика России выросла на 9,7%, в то время как в странах еврозоны – только на 3,1%, обратил внимание президент. «Снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», – указал Путин. По его словам, «это осознанное действие со стороны правительства и Центрального банка и всего руководства страны, связанное с таргетированием инфляции». В результате рост цен составит по итогам года 5,7-5,8%, отметил Путин.
Ранее в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» Путин говорил, что за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%. Тогда президент отметил, что «мягкая посадка» экономики – это ожидаемый результат. По данным Росстата, рост ВВП в III квартале замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,1% и 1,4% во II и I кварталах соответственно. Инфляция последние две недели находится на уровне 0,05%, следует из данных Росстата. В ноябре годовая инфляция замедлилась до 6,64% после 7,71% по итогам октября.
Промышленное производство (за январь – октябрь) выросло на 1%, обрабатывающая промышленность – на 3,1%, производство сельскохозяйственной продукции – на 3,3%, рассказал Путин. Кроме того, снижаются темпы жилищного строительства. Если в прошлом году было введено в эксплуатацию 107,8 млн квадратных метров, в этом году показатель составит 103-105 млн квадратных метров, указал президент. По данным Минэка, за 10 месяцев темпы строительных работ выросли на 3% в годовом выражении.
В то же время удается сохранять «хорошие темпы повышения реальной заработной платы», указал президент. За вычетом инфляции рост реальной зарплаты составляет 4,5%, хотя это и ниже, чем в прошлом году (реальные зарплаты выросли на 9,7% за 2024 г. – «Ведомости»), отметил Путин. По последним данным Росстата, среднемесячная заработная плата составила 96 182 руб. в сентябре, что на 13,1% больше в годовом выражении.
Несмотря на увеличение зарплат, рост производительности труда будет скромным – всего 1,1%, отметил глава государства. «Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда», – подчеркнул Путин. Ранее в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отмечал, что за 2021–2024 гг. производительность труда в среднем за год росла на 0,7%. Тогда президент поручил правительству более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из таких отраслей, как торговля, строительство, отдельные обрабатывающие сектора, сельское хозяйство, транспорт, туризм.
Уровень безработицы в прошлом году был на исторически минимальном уровне – 2,5%, отметил Путин. В этом году он стал еще ниже – 2,2%, отметил глава государства, добавив, что «это очень хорошие показатели».
Дефицит федерального бюджета составит 2,6% ВВП, а в следующем году он снизится до 1,6% и в «трехлетку должен составить не больше 1,5%», отметил президент. Кроме того, государственный долг остается «очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик». Он составляет около 17,7% и в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься свыше 20%, указал российский лидер. Самое главное, что правительству удалось сбалансировать бюджет, отметил Путин. По его словам, качество балансировки находится на уровне 2021 г. – «это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны».
О ключевой ставке
Отвечая на просьбу ведущего прокомментировать решение ЦБ, Путин отметил, что эксперты ждали возможного понижения и на один процентный пункт. «У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны», – подчеркнул президент.
Совет директоров Банка России на последнем в 2025 г. заседании 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% годовых, что совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей». Это пятое снижение ставки подряд. Банк России в пресс-релизе подчеркнул, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
«Центральный банк, понятно, находится под постоянным давлением. Здесь много спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой», – отметил Путин. Ставка теперь находится на уровне 16%, в то время как инфляция – чуть меньше 6%. Эта разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой – это одна из линий критики в сторону Центрального банка, рассказал он.
Одна из проблем сегодняшнего дня – это снижение инвестиционной активности, признал Путин. За первые три квартала текущего года инвестиции в основной капитал, по данным Росстата, упали на 3,1%. В то же время Банк России фиксирует «продолжение достаточно серьезной активности в кредитной сфере», отметил президент. По его словам, количество выдаваемых кредитов уменьшается незначительно, поэтому Банк России действует «в высшей степени аккуратно». Это необходимо, «чтобы не допустить всплеска инфляции и чтобы потом не потребовалось делать какие-то шаги в обратную сторону».
Президент не стал давать оценок о том, достаточно ли снижения ставки на полпроцента. Такие оценки сделают эксперты и специалисты, а также бизнес из реального сектора, указал глава государства.
О повышении налогов
Вопрос повышения НДС с 20 до 22% со следующего года «очень острый», он долго обсуждался в правительстве и в администрации президента, отметил Путин. Было принято решение, что «самый правильный, честный и прозрачный способ» решения стоящих задач, в том числе в финансовой сфере, – это повышение НДС, добавил президент. Основная цель этих изменений – достичь сбалансированности бюджета, «и в целом это получилось». Президент отметил, что правительство должно обратить внимание на то, что при повышении налогового бремени «появляется искушение уйти от уплаты этого налога». Поэтому нужно избавиться от теневой экономики, от ухода в тень, от неуплаты налогов, подчеркнул Путин.
Повышение НДС не будет вечным, ведь конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем, отметил президент. «И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. И я тоже на это рассчитываю», – подчеркнул Путин.
Сейчас правительство разрабатывает план обеления экономики. Первые законопроекты, которые усложнят бизнесу уход в тень, будут приняты до конца января, писали «Ведомости» 19 декабря. Внесение в Госдуму инициатив запланировано до 1 марта 2026 г. Речь идет о мерах по обелению ввезенного импорта, а также сферы торговли внутри страны, рынка труда, оборота наличных денежных средств и цифровых валют, а также выводе из тени нелегального кредитования и введении лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции.
Еще один вопрос по поводу налогов поступил от владельца пекарни из Люберец. Предприниматель рассказал, что пользовался патентной системой налогообложения, а с нового года должен будет уплачивать НДС. Для этого придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки, указал он. Мужчина спросил, как ему быть в условиях резкого изменения налогового законодательства.
Изменение налогов для малого бизнеса связано с тем, что льготы, которые принимались ранее, стали использоваться для «бесконтрольного завоза «серого» и «черного» импорта», отметил Путин. Президент подчеркнул, что производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения не должен пострадать и «этот вопрос будет перед правительством поставлен».
Кроме того, Путин обратил внимание, что совсем не обязательно будут нужны дополнительные издержки на организацию бухгалтерии. «Сейчас крупные финансовые учреждения предоставляют различные сервисы и банковского, и бухгалтерского дела. И надо попросить тот же «Сбер», я думаю, что они вам помогут организовать эту работу без особого ущерба для вашего дела и без особой финансовой нагрузки», – отметил президент.
Помимо повышения НДС принятые осенью поправки в Налоговый кодекс предусматривают поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС – до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Такие планки будут действовать для бизнеса, который использует упрощенную и патентную системы налогообложения.
О повышении утильсбора
Участница пресс-конференции рассказала, что копила пять лет на иномарку, но после повышения утильсбора пришла в салон и поняла, что ей надо будет копить еще пять – шесть лет. Она спросила совета, что ей делать и стоит ли покупать отечественную машину. «Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», – ответил президент на вопрос женщины.
Повышение утильсбора касается достаточно дорогих машин и зависит от мощности двигателя, отметил Путин. Это влияет в первую очередь на россиян, имеющих хорошие доходы и проживающих в крупных городах, рассказал президент. Повышение сбора связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход для «благородной цели» – технологического развития, указал глава государства.
По словам президента, повышение утильсбора не будет вечным и ассортимент марок автомобилей для жителей страны однажды вырастет.
С 1 декабря 2025 г. в силу вступили новые правила расчета утильсбора в России на автомобили. Базовая ставка сбора зависит от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые в РФ ввозят физлица для личного пользования.
О регулировании цен
Один из вопросов, поступивших на прямую линию, касался введения госрегулирования цен на рыбу, чтобы она «стала доступна для населения». На это президент отметил, что «регулирование государством цен на рынке – сложная история и очень опасная». По словам Путина, в этом случае товар пропадет с полок – именно такой результат получается в условиях рыночной экономики. «Правда, есть сферы, где регулирование необходимо, – скажем, по жизненно важным лекарствам. Там есть планка, выше которой подниматься нельзя. Но для обычного товара это сложная история», – подчеркнул Путин.
По словам президента, пока потребление рыбы в России действительно «не дотягивает» до норм и здесь нужно действовать по-другому. Во-первых, нужно улучшить логистику, надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны, отметил глава государства. Во-вторых, «надо поговорить в том числе и по тому же налогообложению, надо создать условия для продолжения строительства рыболовных судов».
Опыт масштабного ценового регулирования есть у Белоруссии. С 2022 г. там действует директива, согласно которой повышение цен на целый перечень товаров должно согласовываться с властями. Эксперты признавали эффективность регулирования цен – это помогло снизить инфляцию. При этом у инструмента ограниченные возможности по влиянию на долгосрочные темпы роста цен, «Ведомости» писали об этом 17 ноября.