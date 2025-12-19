Что Путин говорил об экономике и налогах. Главное

Вопрос повышения НДС с 20 до 22% со следующего года «очень острый», он долго обсуждался в правительстве и в администрации президента, отметил Путин. Было принято решение, что «самый правильный, честный и прозрачный способ» решения стоящих задач, в том числе в финансовой сфере, – это повышение НДС, добавил президент. Основная цель этих изменений – достичь сбалансированности бюджета, «и в целом это получилось». Президент отметил, что правительство должно обратить внимание на то, что при повышении налогового бремени «появляется искушение уйти от уплаты этого налога». Поэтому нужно избавиться от теневой экономики, от ухода в тень, от неуплаты налогов, подчеркнул Путин.