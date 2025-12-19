Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назвал цели повышения НДС

Ведомости

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) направлено на достижение сбалансированности бюджета. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе программы «Итоги года» в Гостином Дворе.

«В целом это получилось, в том числе благодаря принятию этого решения. Здесь, безусловно, есть ряд вопросов», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что ставка налога на уровне 22% не является постоянной и в перспективе планируется ее снижение.

18 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила, что изменение ставки НДС не дает оснований для поднятия цен на социально значимые продукты питания. В ведомстве сообщили, что для этой категории товаров сохраняется льготная ставка НДС в размере 10%.

В ноябре президент подписал закон, который повысит НДС до 22% в предстоящем году. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её