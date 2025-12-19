Путин назвал цели повышения НДС
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) направлено на достижение сбалансированности бюджета. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе программы «Итоги года» в Гостином Дворе.
«В целом это получилось, в том числе благодаря принятию этого решения. Здесь, безусловно, есть ряд вопросов», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что ставка налога на уровне 22% не является постоянной и в перспективе планируется ее снижение.
18 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила, что изменение ставки НДС не дает оснований для поднятия цен на социально значимые продукты питания. В ведомстве сообщили, что для этой категории товаров сохраняется льготная ставка НДС в размере 10%.
В ноябре президент подписал закон, который повысит НДС до 22% в предстоящем году. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.