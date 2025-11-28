Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России с 2026 г. налог на добавленную стоимость (НДС) будет увеличен с 20 до 22%. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
При этом льготная ставка в 10% будет сохранена для всех социально значимых товаров.
Кроме того, в документе утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 г. этот порог будет уменьшен с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб.
20 ноября законопроект одобрила Госдума. Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс 24 сентября. Они касаются финансирования обороны и безопасности России. Согласно инициативе ведомства, общая сумма дополнительных доходов на 2026–2028 гг. от налоговых поступлений оценивается в размере 6,65 трлн руб. В 2026 г. в бюджет поступит порядка 1,538 трлн руб., в 2027 г. – 2,371 трлн руб., в 2028 г. – 2,75 трлн руб.