Госдума одобрила повышение НДС до 22%Также принят закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса
Депутаты Госдумы одобрили поправки в Налоговый кодекс. В третьем чтении был принят закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Это следует из соответствующего документа.
Также одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС:
до 20 млн руб. – с 2026 г.,
до 15 млн руб. – с 2027 г.,
до 10 млн руб. – с 2028 г..
Изначально планировалось, что порог годовой выручки предпринимателей, при котором они должны перейти на уплату НДС, будет снижен с 60 млн до 10 млн руб. Премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что правительство учло предложения по налоговой системе, по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса и патентной системе.
Кроме того, с 2026 г. отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов.
Также был принят закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Теперь для них будет установлен НДФЛ в размере 30%. Еще один одобренный закон в 60 раз повышает налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы с 2026 г.
Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России, 24 сентября. Согласно инициативе, общая сумма дополнительных доходов на 2026–2028 гг. от налоговых поступлений оценивается в размере 6,65 трлн руб. Ожидается, что принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета, следует из пояснительной записки. В 2026 г. в бюджет поступит порядка 1,538 трлн руб., в 2027 г. – 2,371 трлн руб., в 2028 г. – 2,75 трлн руб.