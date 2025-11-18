Госдума одобрила во втором чтении повышение НДС до 22%

22 октября Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс РФ. Согласно инициативе, общая сумма дополнительных доходов на 2026–2028 гг. от налоговых поступлений оценивается в размере 6,65 трлн руб. Ожидается, что принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета, следует из пояснительной записки. В 2026 г. в бюджет поступит порядка 1,538 трлн руб., в 2027 г. – 2,371 трлн руб., в 2028 г. – 2,75 трлн руб.