Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Госдума одобрила во втором чтении повышение НДС до 22%

Третье чтение законопроекта запланировано на 20 ноября
Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Это следует из соответствующего документа.

Третье чтение проекта азапланировано на 20 ноября.

Льготная ставка сохранится для ряда товаров, включая продукты питания, лекарственные препараты и медицинские изделия, детские товары, периодические издания, книги, а также для племенных сельскохозяйственных животных.

Минфин инициирует увеличение НДС до 22% и оптимизацию льгот для МСП

Экономика / Налоги и сборы

Минфин 24 сентября внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России.

22 октября Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс РФ. Согласно инициативе, общая сумма дополнительных доходов на 2026–2028 гг. от налоговых поступлений оценивается в размере 6,65 трлн руб. Ожидается, что принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета, следует из пояснительной записки. В 2026 г. в бюджет поступит порядка 1,538 трлн руб., в 2027 г. – 2,371 трлн руб., в 2028 г. – 2,75 трлн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте