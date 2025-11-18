Госдума одобрила во втором чтении повышение НДС до 22%Третье чтение законопроекта запланировано на 20 ноября
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Это следует из соответствующего документа.
Третье чтение проекта азапланировано на 20 ноября.
Льготная ставка сохранится для ряда товаров, включая продукты питания, лекарственные препараты и медицинские изделия, детские товары, периодические издания, книги, а также для племенных сельскохозяйственных животных.
Минфин 24 сентября внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России.
22 октября Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс РФ. Согласно инициативе, общая сумма дополнительных доходов на 2026–2028 гг. от налоговых поступлений оценивается в размере 6,65 трлн руб. Ожидается, что принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета, следует из пояснительной записки. В 2026 г. в бюджет поступит порядка 1,538 трлн руб., в 2027 г. – 2,371 трлн руб., в 2028 г. – 2,75 трлн руб.