Мишустин: порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижен поэтапно

Еще на этапе обсуждения проекта три деловых объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), «Опора России» (объединяет малые и средние предприятия, МСП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) – не поддержали инициативу о снижении порогов по выручке. Письмо с аргументами против, как писали «Ведомости», было направлено Мишустину. Они предлагали снизить предельный размер дохода для плательщиков УСН с текущих 60 млн до 30 млн руб. Также объединения предложили ввести переходный период для адаптации микробизнеса к новым условиям и мораторий на применение штрафных санкций за непредоставление в срок налоговой декларации по НДС.