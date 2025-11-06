Мишустин: порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижен поэтапно

Мишустин: порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижен поэтапноПравительство учло предложения по налоговой системе
Правительство РФ учло предложения по налоговой системе, по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса и патентной системе. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Кабмин предлагает сделать поэтапные изменения по порогам уплаты НДС: до 20 млн руб. в 2026-м г., 15 млн руб. в 2027-м г. и 10 млн руб. в 2028-м г.
Премьер сообщил, что власти могут ввести мораторий на привлечение к ответственности МСП, впервые допускающих нарушения по НДС. «С учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», – пояснил Мишустин на заседании правительства. Также власти учли сохранение для развития отечественного ПО, обеспечение льготного режима для IT по НДС.
22 октября Госдума одобрила в первом чтении поправки в налоговый кодекс, которыми предлагается повысить стандартную ставку НДС с 20 до 22%, а также понизить порог по доходам для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. Изменения должны были вступить в силу с 2026 г. В Госдуме подчеркивали, что ко второму чтению возможна корректировка принятых поправок.
Еще на этапе обсуждения проекта три деловых объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), «Опора России» (объединяет малые и средние предприятия, МСП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) – не поддержали инициативу о снижении порогов по выручке. Письмо с аргументами против, как писали «Ведомости», было направлено Мишустину. Они предлагали снизить предельный размер дохода для плательщиков УСН с текущих 60 млн до 30 млн руб. Также объединения предложили ввести переходный период для адаптации микробизнеса к новым условиям и мораторий на применение штрафных санкций за непредоставление в срок налоговой декларации по НДС.
С 2025 г. налогоплательщики обязаны платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Такие организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета входного НДС или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.