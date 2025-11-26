Налоговые доначисления выросли в 1,5 раза за девять месяцев 2025 года

Налоговые доначисления бизнесу и гражданам за первые девять месяцев 2025 г. увеличились почти в 1,5 раза и достигли 443 млрд руб. Этот показатель стал самым высоким с 2022 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). В общую сумму вошли не только налоговые задолженности, но и штрафы, а также пени, начисленные по итогам проверок.