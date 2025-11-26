Газета
Налоговые доначисления выросли в 1,5 раза за девять месяцев 2025 года

Налоговые доначисления бизнесу и гражданам за первые девять месяцев 2025 г. увеличились почти в 1,5 раза и достигли 443 млрд руб. Этот показатель стал самым высоким с 2022 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). В общую сумму вошли не только налоговые задолженности, но и штрафы, а также пени, начисленные по итогам проверок.

Наибольшая часть недоимок пришлась на юридические лица. В то же время претензии к физическим лицам удвоились и составили 1,8 млрд руб. У индивидуальных предпринимателей неустойки выросли почти на 10%, достигнув 6,4 млрд руб. Чаще всего доначисления касались налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), упрощенной системы налогообложения (УСН) и страховых взносов.

Член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин указал, что главные нарушения включают в себя занижение доходов, увеличение расходов, использование фиктивных контрагентов и применение схем для получения налоговых вычетов. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уточнил, что налоговые инспекторы всё чаще обнаруживают дробление бизнеса, выплату серых зарплат и формальное оформление сотрудников как индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

24 ноября комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров.

