Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон о повышении НДС
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Об этом пишет «РИА Новости».
Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании палаты 26 ноября.
20 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о повышении НДС с 2026 г. до 22%. Также одобрено поэтапное снижение порога годовой выручки для перехода на НДС. С 2026 г. с 60 млн до 20 млн руб., с 2027 г. – до 15 млн, с 2028 г. – до 10 млн руб. Изначально предлагалось снизить порог с 60 млн руб. до 10 млн руб. одномоментно, но в итоговой версии документа предусмотрен поэтапный вариант.
Кроме того, с 2026 г. отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, передачей и обработкой данных между участниками расчетов. На уровень инфляции со следующего года вырастут ставки акцизов на алкоголь, табак и напитки с сахаром.