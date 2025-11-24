Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон о повышении НДС

20 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о повышении НДС с 2026 г. до 22%. Также одобрено поэтапное снижение порога годовой выручки для перехода на НДС. С 2026 г. с 60 млн до 20 млн руб., с 2027 г. – до 15 млн, с 2028 г. – до 10 млн руб. Изначально предлагалось снизить порог с 60 млн руб. до 10 млн руб. одномоментно, но в итоговой версии документа предусмотрен поэтапный вариант.