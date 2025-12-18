ФАС: повышение НДС не дает оснований для роста цен на продукты
Изменение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) не может служить причиной для повышения цен на социально значимые продукты питания. С таким напоминанием выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В ведомстве подчеркнули, что для данной категории товаров сохранена льготная ставка НДС в размере 10%. В связи с этим служба направила разъяснительное письмо крупнейшим отраслевым объединениям и федеральным торговым сетям.
Ведомство также обратило внимание на необходимость строгого соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. В случае выявления нарушений ФАС намерена принимать меры.
В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий НДС до 22% в предстоящем году. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.
8 декабря глава государства заявил о важности «обеления» экономики страны и развития прозрачной конкурентной среды. Соответствующее поручение он озвучил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он также выразил надежду, что повышение налогов будет временной мерой.