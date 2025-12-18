ФАС: повышение НДС не дает оснований для роста цен на продукты

8 декабря глава государства заявил о важности «обеления» экономики страны и развития прозрачной конкурентной среды. Соответствующее поручение он озвучил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он также выразил надежду, что повышение налогов будет временной мерой.