ФАС: повышение НДС не дает оснований для роста цен на продукты

Ведомости

Изменение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) не может служить причиной для повышения цен на социально значимые продукты питания. С таким напоминанием выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ведомстве подчеркнули, что для данной категории товаров сохранена льготная ставка НДС в размере 10%. В связи с этим служба направила разъяснительное письмо крупнейшим отраслевым объединениям и федеральным торговым сетям.

Ведомство также обратило внимание на необходимость строгого соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. В случае выявления нарушений ФАС намерена принимать меры.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий НДС до 22% в предстоящем году. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.

8 декабря глава государства заявил о важности «обеления» экономики страны и развития прозрачной конкурентной среды. Соответствующее поручение он озвучил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он также выразил надежду, что повышение налогов будет временной мерой.

