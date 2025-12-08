Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным

Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временнымПравительство и ЦБ сочли этот инструмент самым честным и надежным
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% в 2026 г. будет временным. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве. Трансляцию проводит Telegram-канал Кремля.
«Когда коллеги – и ЦБ поддержал, и Минфин активно – решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее все же пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», – сказал президент.
Перед этим президент заявил о важности «обеления» российской экономики и развития прозрачной конкурентной среды. По его словам, соответствующий план правительства уже подготовлен. «Это очень важно. Мы обсуждали это неоднократно. В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», – сказал президент.
По его словам, принятие законов, привязанное к обелению российской экономики, запланировано на IV квартал 2026 г. «Возник вопрос, что собираемость ухудшится, потому что большая часть бизнеса уйдет в тень, надо этого не допустить», – подчеркнул президент.
Путин подписал закон, согласно которому в России с 2026 г. НДС будет увеличен с 20 до 22%, 28 ноября. При этом льготная ставка в 10% будет сохранена для всех социально значимых товаров.
В документе утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 г. этот порог будет уменьшен с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб.
20 ноября законопроект одобрила Госдума. Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс 24 сентября. Они касаются финансирования обороны и безопасности России. Согласно инициативе ведомства, общая сумма дополнительных доходов на 2026–2028 гг. от налоговых поступлений оценивается в размере 6,65 трлн руб. В 2026 г. в бюджет поступит порядка 1,538 трлн руб., в 2027 г. – 2,371 трлн руб., в 2028 г. – 2,75 трлн руб.