Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Путин поручил правительству заняться обелением экономики

По его словам, это особенно важно в связи с повышением НДС
Ведомости

Президент Владимир Путин заявил о важности «обеления» российской экономики и развития прозрачной конкурентной среды. Такое поручение он озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, соответствующий план правительства уже подготовлен.

«Это очень важно. Мы обсуждали это неоднократно. В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», – сказал президент.

28 ноября Путин подписал закон об увеличении ставки НДС до 22% с 2026 г. При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров. Документ также предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: в 2026 г. – до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн руб., в 2028 г. – до 10 млн руб. Изначально предлагалось снизить порог сразу до 10 млн руб. Законопроект был одобрен Госдумой 20 ноября.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте