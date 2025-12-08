Путин поручил правительству заняться обелением экономики

28 ноября Путин подписал закон об увеличении ставки НДС до 22% с 2026 г. При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров. Документ также предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: в 2026 г. – до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн руб., в 2028 г. – до 10 млн руб. Изначально предлагалось снизить порог сразу до 10 млн руб. Законопроект был одобрен Госдумой 20 ноября.