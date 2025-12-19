Итоги года с Владимиром Путиным: главное про спецоперацию, демографию и Украину

Путин заявил о продвижении ВС РФ в Донбассе и Запорожской области. Он сообщил, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время, более 50% Гуляйполя находится под контролем российских войск, ВС РФ продвигаются в районе Константиновки, и значительная часть города уже взята. Под Купянском в окружении находятся более 3500 украинских военнослужащих, шансов на выход у них практически нет, отметил президент.