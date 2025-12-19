Итоги года с Владимиром Путиным: главное про спецоперацию, демографию и Украину

Итоги года с Владимиром Путиным: главное про спецоперацию, демографию и УкраинуПрезидент рассказал о ситуации на фронте, поддержке семей и состоянии экономики
19 декабря президент РФ Владимир Путин провел традиционную ежегодную программу «Итоги года». Это совмещенные пресс-конференция и прямая линия, мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент отвечал на вопросы журналистов и граждан России, было поднято свыше 70 различных тем – от спецоперации до экономической ситуации в стране.
«Ведомости» собрали главные темы, которые затронул Путин на «Итогах года».
О спецоперации и Украине
Путин заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в мирном завершении конфликта на Украине, однако в настоящее время не видит готовности Киева к переговорам, в том числе по территориальному вопросу. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.
Он сообщил, что после вытеснения ВСУ с территории Курской области инициатива окончательно перешла к российской стороне.
Путин заявил о продвижении ВС РФ в Донбассе и Запорожской области. Он сообщил, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время, более 50% Гуляйполя находится под контролем российских войск, ВС РФ продвигаются в районе Константиновки, и значительная часть города уже взята. Под Купянском в окружении находятся более 3500 украинских военнослужащих, шансов на выход у них практически нет, отметил президент.
Он выразил уверенность, что до конца текущего года будут зафиксированы новые успехи российских войск. Он также заявил, что у ВСУ практически не осталось стратегических резервов, что, по его мнению, должно побудить Киев к мирному урегулированию.
Экономика
Путин сообщил, что за последние три года рост ВВП России составил 9,7%, тогда как в еврозоне – около 3,1%. Рост экономики в 2025 г. на уровне 1% был, по его словам, осознанным решением правительства.
Президент отметил: уровень безработицы снизился до 2,2% (против 2,5% годом ранее), реальные зарплаты выросли на 4,5% за год. Государственный долг РФ составляет 17,7% ВВП и является одним из самых низких среди развитых стран, а золотовалютные резервы Банка России достигли $741,5 млрд.
Инфляция по итогам 2025 г. может составить 5,7–5,8%. Путин признал, что рост цен, особенно на продукты питания, ощущается населением сильнее, чем отражается в статистике, и призвал правительство внимательно следить за ситуацией в каждом сегменте рынка.
Он также отметил снижение цен на яйца более чем на 10% после резкого роста в прошлом году и подчеркнул, что Банк России работает под высоким давлением, но справляется со своей задачей. При этом президент заявил, что старается не вмешиваться в решения ЦБ.
Внешняя политика
Путин назвал инициативы Евросоюза по изъятию российских активов грабежом и предупредил, что подобные шаги подрывают доверие к еврозоне и создают опасный прецедент для резервов других стран. Россия, по его словам, будет защищать свои интересы в судах юрисдикций, не зависящих от политических решений.
Президент отметил, что выдача Украине «репарационного кредита» создаст дополнительную нагрузку на бюджеты европейских стран. Он подчеркнул, что Россия не воюет с Западом, а Запад ведет войну с Россией «руками украинских националистов».
Москва готова немедленно прекратить боевые действия при обеспечении долгосрочной безопасности России, подчеркнул Путин. Он заявил о готовности к диалогу с США, Европой и НАТО – при условии уважения российских интересов и устранения первопричин конфликта, включая расширение НАТО.
Отдельно президент подчеркнул значение российско-китайских отношений и отношений с председателем КНР Си Цзиньпинем, назвав их фактором глобальной стабильности. Он также отметил высокий уровень товарооборота между двумя странами.
Демография и поддержка семей
Путин назвал демографическую ситуацию драматическим вызовом для России и всего развитого мира. Он сообщил, что коэффициент рождаемости в РФ снизился до 1,4, тогда как для устойчивого развития необходимо не менее 2.
Президент заявил, что поддержка семей не должна сокращаться при росте доходов, и назвал ошибкой отказ в мерах поддержки многодетным семьям при небольшом превышении порога нуждаемости. Он выразил уверенность, что правительство и Минфин скорректируют этот подход.
Путин признал проблему, связанную с тем, что выплаты по уходу за ребенком заканчиваются в 1,5 года, тогда как декрет длится до 3 лет, и призвал правительство проработать решение с учетом бюджетных возможностей. Он также предложил продлить время работы детских садов до 20:00 и развивать ясельные группы при реновации дошкольных учреждений.
Президент отметил, что за последние годы в ряде регионов на поддержку рождаемости направлено около 75 млрд руб., и подчеркнул необходимость сохранения семейной ипотеки под 6%.