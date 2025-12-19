Путин заявил о наступлении войск России по всем направлениям

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные взяли под контроль более 6300 кв. км в зоне спецоперации в течение 2025 г. По его словам, в этом году российская армия также установила контроль над 300 населенными пунктами и более. С начала конфликта военнослужащие взяли территории общей площадью примерно 94 000 кв. км.