Путин заявил о наступлении войск России по всем направлениям
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным».
Путин указал, что после того, как российские силы «вышибли» противника с территории Курской области, инициатива полностью в руках Вооруженных сил (ВС) РФ.
«Противник отходит», – подчеркнул президент.
18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные взяли под контроль более 6300 кв. км в зоне спецоперации в течение 2025 г. По его словам, в этом году российская армия также установила контроль над 300 населенными пунктами и более. С начала конфликта военнослужащие взяли территории общей площадью примерно 94 000 кв. км.
Днем ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал основной задачей российских военных в 2026 г. увеличение темпов наступления на Украине.