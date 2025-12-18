Газета
Герасимов: ВС РФ взяли под контроль более 6300 кв. км в зоне спецоперации за год

Российские военнослужащие взяли под контроль более 6300 кв. км в зоне спецоперации в течение 2025 г., сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Его слова передает Минобороны РФ.

По данным Герасимова, в 2025 г. ВС РФ также установили контроль над 300 населенными пунктами и более. С начала конфликта армия взяла территории общей площадью примерно 94 000 кв. км.

17 декабря министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ говорил, что основной задачей российских военных в 2026 г. станет увеличение темпов наступления на Украине. Тогда же президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия военным путем сможет достичь освобождения территорий в ситуации, если Киев откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта.

