Герасимов: ВС РФ взяли под контроль более 6300 кв. км в зоне спецоперации за год

17 декабря министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ говорил, что основной задачей российских военных в 2026 г. станет увеличение темпов наступления на Украине. Тогда же президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия военным путем сможет достичь освобождения территорий в ситуации, если Киев откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта.