Белоусов назвал главной задачей нарастить темпы наступления в 2026 году

Ведомости

Главной задачей на следующий год является увеличение темпов наступления на Украине. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления», – сказал он, следует из трансляции заседания.

Президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия заявил, что Москва военным путем добьется освобождения территорий в ситуации, если Киев откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта.

В ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. По его словам, украинские силы сосредоточили основные усилия на стабилизации обстановки на красноармейском направлении.

