Путин: РФ освободит территории военным путем, если Украина откажется от диалога
Россия военным путем добьется освобождения территорий в ситуации, если Украина откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал глава государства.
По словам российского лидера, цели спецоперации «будут безусловно достигнуты». При этом он подчеркнул желание Москвы избавиться от первопричины конфликта с помощью дипломатии.
4 декабря Путин в интервью India Today говорил, что Россия сможет взять Донбасс и Новороссию в ходе конфликта на Украине военным или другим путем. Тогда он напомнил, что Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не начинать боевые действия, однако власти Украины, как отметил президент, предпочитают воевать.