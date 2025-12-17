4 декабря Путин в интервью India Today говорил, что Россия сможет взять Донбасс и Новороссию в ходе конфликта на Украине военным или другим путем. Тогда он напомнил, что Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не начинать боевые действия, однако власти Украины, как отметил президент, предпочитают воевать.