Путин поддержал семейную ипотеку на вторичное жилье в некоторых регионах
Семейную ипотеку можно использовать для покупки вторичного жилья в тех регионах, где не строится новое жилье или его строится очень мало. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе программы «Итоги года».
«Такое решение принято, и там, в таких регионах, где не строится новое жилье или строится очень мало, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья с вторичного рынка», – сказал глава государства.
При этом Путин отметил, что при покупке вторичного жилья важно внимательно подходить к выбору объекта, так как качество дома может влиять на безопасность и долговечность жилья в период выплаты ипотеки. Он добавил, что более 800 городов уже включены в программу, и в случае необходимости новые города также будут добавлены.
В ноябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Транспортная неделя 2025» также предупреждал, что при выдаче ипотеки на вторичное жилье на срок до 15 лет существует риск того, что по истечении этого периода дом может стать ветхим или аварийным. Особенно это касается малых городов с устаревшим жилым фондом.
В апреле 2025 г. программа была расширена на вторичное жилье, но с некоторыми ограничениями – она доступна в городах с низкими темпами строительства.