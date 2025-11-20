Хуснуллин обозначил помеху для распространения семейной ипотеки на «вторичку»

В мае «Ведомости» писали, что интерес россиян к семейной ипотеке на вторичное жилье оказался в разы меньше спроса на новостройки в первый месяц после расширения льготной программы. На Сбербанк и ВТБ в апреле пришлось 72% выдач по всей семейной программе, всего за месяц граждане оформили семейную ипотеку на общую сумму около 214 млрд руб.