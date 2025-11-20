Хуснуллин обозначил помеху для распространения семейной ипотеки на «вторичку»
Устаревший жилищный фонд может препятствовать расширению программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Транспортная неделя 2025».
По его словам, при выдаче ипотеки на вторичное жилье на 15 лет существует риск, что по истечении этого периода дом может стать аварийным или ветхим. Особенно это актуально для малых городов, где значительная часть жилого фонда устарела.
Вице-премьер отметил, что поддерживает идею распространения льготной ипотеки на вторичное жилье, но отметил, что это потребует дополнительных расходов из бюджета.
Задача правительства в этом вопросе состоит в сохранении существующих параметров по ипотеке, добавил Хуснуллин.
«У нас софинансирование государством ипотечного кредита, в этом году бюджет составит около 1 трлн руб. По всем ранее выданным кредитам разницу между рыночной ставкой и существующей мы компенсируем за счет бюджета. Наша задача – чтобы люди стабильно платили свою ставку», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
В мае «Ведомости» писали, что интерес россиян к семейной ипотеке на вторичное жилье оказался в разы меньше спроса на новостройки в первый месяц после расширения льготной программы. На Сбербанк и ВТБ в апреле пришлось 72% выдач по всей семейной программе, всего за месяц граждане оформили семейную ипотеку на общую сумму около 214 млрд руб.