Банки раскрыли спрос на семейную ипотеку на «вторичку»Он оказался в разы меньше интереса к льготным кредитам на новостройки
Интерес россиян к семейной ипотеке на вторичное жилье оказался в разы меньше спроса на новостройки в первый месяц после расширения льготной программы, рассказали «Ведомостям» представители Сбербанка и ВТБ. На два крупнейших банка в апреле пришлось 72% выдач по всей семейной программе, следует из оперативных данных Дом.РФ. Всего в апреле граждане оформили семейную ипотеку на общую сумму около 214 млрд руб.
За прошедший месяц Сбербанк через собственный сервис «Домклик» выдал кредитов по семейной ипотеке на вторичное жилье на сумму около 4,4 млрд руб., рассказал его представитель. По этой же программе выдачи на новостройки были почти в 31 раз больше – 135,9 млрд руб., заметил он. В среднем люди берут в Сбербанке ссуду на 3 млн руб. сроком почти на 25 лет, указал собеседник, в числе регионов – лидеров по объему выдач Башкирия, Тюменская область и Краснодарский край.