Банки раскрыли спрос на семейную ипотеку на «вторичку»

За прошедший месяц Сбербанк через собственный сервис «Домклик» выдал кредитов по семейной ипотеке на вторичное жилье на сумму около 4,4 млрд руб., рассказал его представитель. По этой же программе выдачи на новостройки были почти в 31 раз больше – 135,9 млрд руб., заметил он. В среднем люди берут в Сбербанке ссуду на 3 млн руб. сроком почти на 25 лет, указал собеседник, в числе регионов – лидеров по объему выдач Башкирия, Тюменская область и Краснодарский край.