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Банки раскрыли спрос на семейную ипотеку на «вторичку»

Он оказался в разы меньше интереса к льготным кредитам на новостройки
Наталья Заруцкая
В июле 2024 г. правительство изменило условия по семейной ипотеке, сократив категории семей, которым она положена
В июле 2024 г. правительство изменило условия по семейной ипотеке, сократив категории семей, которым она положена / Евгений Разумный / Ведомости

Интерес россиян к семейной ипотеке на вторичное жилье оказался в разы меньше спроса на новостройки в первый месяц после расширения льготной программы, рассказали «Ведомостям» представители Сбербанка и ВТБ. На два крупнейших банка в апреле пришлось 72% выдач по всей семейной программе, следует из оперативных данных Дом.РФ. Всего в апреле граждане оформили семейную ипотеку на общую сумму около 214 млрд руб.

За прошедший месяц Сбербанк через собственный сервис «Домклик» выдал кредитов по семейной ипотеке на вторичное жилье на сумму около 4,4 млрд руб., рассказал его представитель. По этой же программе выдачи на новостройки были почти в 31 раз больше – 135,9 млрд руб., заметил он. В среднем люди берут в Сбербанке ссуду на 3 млн руб. сроком почти на 25 лет, указал собеседник, в числе регионов – лидеров по объему выдач Башкирия, Тюменская область и Краснодарский край.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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