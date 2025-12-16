Матвиенко: условия семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости

Были случаи, когда российские граждане оформляли несколько ипотек по льготным ставкам одновременно, добавила председатель СФ. Это противоречит целям программ и дополнительно увеличивает цены на недвижимость. В связи с этим, считает Матвиенко, необходимо создать для этого наиболее справедливые льготные условия, а семейная ипотека должна быть доступна тем, кто действительно нуждается в государственной поддержке.