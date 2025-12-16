Газета
Главная / Общество /

Матвиенко: условия семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости

Ведомости

Программа семейной ипотеки была разработана для увеличения рождаемости и улучшения жилищных условий для семей, но текущие правила предоставления кредитов не полностью соответствуют этим целям. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании президиума Совета законодателей.

Она напомнила о парламентской инициативе, представленной на заседании президентского Совета по демографии, которая предполагает введение дифференцированной ставки льготной ипотеки в зависимости от количества детей в семье. По мнению Матвиенко, такое решение должно стимулировать создание многодетных семей.

Были случаи, когда российские граждане оформляли несколько ипотек по льготным ставкам одновременно, добавила председатель СФ. Это противоречит целям программ и дополнительно увеличивает цены на недвижимость. В связи с этим, считает Матвиенко, необходимо создать для этого наиболее справедливые льготные условия, а семейная ипотека должна быть доступна тем, кто действительно нуждается в государственной поддержке.

Минфин расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки»

Общество

Председатель СФ также отметила, что для гармоничного развития страны важно, чтобы льготная ипотека не способствовала перетоку населения из регионов в столичные агломерации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 декабря говорил, что в рамках решения демографических вопросов в России необходимо в том числе создавать комфортные условия жизни в селах и малых городах для приостановки оттока населения с этих территорий. 

10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что в ближайшее время кабмин проанализирует федеральные и региональные практики по стимулированию рождаемости и выберет лучшие из них. Кроме того, власти хотят актуализировать региональные программы и использовать их на национальном уровне.

