Минфин расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки»

Дальневосточную и арктическую ипотеку можно использовать для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Это касается городов, где пока не строятся многоквартирные дома или где количество домов на этапе строительства не превышает двух. По программе квартиру можно приобрести только в доме, возраст которого не превышает 20 лет и который не является аварийным. Отмечается, что условия кредитования при покупке вторичного жилья будут аналогичны условиям для новостроек.