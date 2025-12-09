Минфин расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки»
Минфин расширил по поручению президента Владимира Путина условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Теперь многодетные семьи смогут оформить ее вне зависимости от возраста родителей. Об этом говорится в сообщении министерства.
Льготная ипотека распространяется на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г. Ранее этой программой могли воспользоваться только граждане в возрасте до 36 лет.
Кроме того, льготная ипотека теперь доступна не только учителям, но и всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений на дальнем востоке и в Арктической зоне. Ограничения по должности, возрасту и семейному положению для них снимаются.
Дальневосточную и арктическую ипотеку можно использовать для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Это касается городов, где пока не строятся многоквартирные дома или где количество домов на этапе строительства не превышает двух. По программе квартиру можно приобрести только в доме, возраст которого не превышает 20 лет и который не является аварийным. Отмечается, что условия кредитования при покупке вторичного жилья будут аналогичны условиям для новостроек.
Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что принятые изменения помогут решить жилищный вопрос для семей, которые уже живут в регионе или только рассматривают возможность переезда. Кроме того, по его словам, расширение программы на работников образования будет способствовать привлечению и удержанию молодых квалифицированных специалистов на Дальнем Востоке.
24 ноября министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что власти планируют расширить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичное жилье с начала 2026 г. По его словам, все поправки проработают такие правки в первом квартале 2026 г.