Путин поручил расширить программу дальневосточной ипотеки до декабря

Ипотеку по этой программе теперь также смогут получить семьи, где «третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г.». Кроме того, льгота будет расширена «на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций», проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике.