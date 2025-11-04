Газета
Путин поручил расширить программу дальневосточной ипотеки до декабря

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» еще на три категории граждан к 1 декабря 2025 г. Кремль опубликовал полный перечень указаний российского лидера.

Ипотеку по этой программе теперь также смогут получить семьи, где «третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г.». Кроме того, льгота будет расширена «на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций», проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике.

Возможность оформить ипотеку по этой программе также получат граждане, которые намерены купить квартиру на вторичном рынке в городах, где не ведется «строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц».

28 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что ситуация на рынке ипотечного кредитования сейчас напряженная. Он сообщил, что доля рыночной ипотеки в России находится на низком уровне, в начале 2025 г. она зафиксировалась на 18%, что стало минимальным показателем за время существования ипотеки.

