Хуснуллин назвал напряженной ситуацию на рынке ипотеки
Доля рыночной ипотеки в России находится на низком уровне, в начале 2025 г. она зафиксировалась на 18%, что стало минимальным показателем, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на мероприятии «100 проектов России. Строительство».
«Конечно, на жилье влияет ипотека. Это ключевой фактор. <…> У нас в этом году доля рыночной ипотеки в начале года составила 18%, чего не было никогда с момента запуска ипотеки в нашей стране. <...> Мы входим в напряженную ситуацию, как этот темп поддержать», – подчеркнул Хуснуллин (цитата по ТАСС).
27 октября стало известно, что Минфин РФ с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. «Интерфакс» писал, ссылаясь на источники, что изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. Отмечается, что исключение составят случаи, когда один из супругов не является гражданином РФ.
При этом 22 октября депутаты от партии «Новые люди» предложили разрешить бездетным супругам оформлять семейную ипотеку по льготной ставке под обязательство родить ребенка в течение трех лет.