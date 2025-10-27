Минфин запретит оформлять две льготных ипотеки на одну семью
Минфин РФ с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Об этом говорится в решении ведомства о порядке предоставления субсидий, передает «РИА Новости».
Кроме того, согласно информации одного из источников агентства, власти РФ планируют сохранить текущие уровни возмещения по семейной ипотеке до конца 2025 г.
С 1 января 2026 г. их снизят на 0,5 процентного пункта (п. п.). Размер субсидий по кредитам на приобретение жилья в многоквартирных домах составит 2 п. п., а на индивидуальное жилищное строительство – 2,5 п. п.
15 октября Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному бюджету на 2025-2027 гг. В проект также включены поправки, направленные на обеспечение потребностей семей с детьми в 2025 г. Минфин дополнительно выделит почти 240 млрд руб. на семейную, дальневосточную и льготную ипотеки.
Депутаты от партии «Новые люди» 22 октября выступили с инициативой разрешить бездетным супругам оформлять семейную ипотеку по льготной ставке под обязательство родить ребенка в течение трех лет.