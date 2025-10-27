Газета
Минфин запретит оформлять две льготных ипотеки на одну семью

Минфин РФ с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Об этом говорится в решении ведомства о порядке предоставления субсидий, передает «РИА Новости».

«Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщает, что изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. Отмечается, что исключение составят случаи, когда один из супругов не является гражданином РФ.

Кроме того, согласно информации одного из источников агентства, власти РФ планируют сохранить текущие уровни возмещения по семейной ипотеке до конца 2025 г.

С 1 января 2026 г. их снизят на 0,5 процентного пункта (п. п.). Размер субсидий по кредитам на приобретение жилья в многоквартирных домах составит 2 п. п., а на индивидуальное жилищное строительство – 2,5 п. п.

15 октября Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному бюджету на 2025-2027 гг. В проект также включены поправки, направленные на обеспечение потребностей семей с детьми в 2025 г. Минфин дополнительно выделит почти 240 млрд руб. на семейную, дальневосточную и льготную ипотеки.

Депутаты от партии «Новые люди» 22 октября выступили с инициативой разрешить бездетным супругам оформлять семейную ипотеку по льготной ставке под обязательство родить ребенка в течение трех лет.

