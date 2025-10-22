Газета
В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку под обязательство родить ребенка

Ведомости

Депутаты от партии «Новые люди» выступили с инициативой разрешить бездетным супругам оформлять семейную ипотеку по льготной ставке под обязательство родить ребенка в течение трех лет. Соответствующий запрос в правительство направили Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов. Документ адресован вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В обращении отмечается, что демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться: по данным демографического барометра НИУ ВШЭ, в 2024 г. в стране родилось 1,22 млн детей – на 3,3% меньше, чем годом раньше. Прогнозы Социального фонда России указывают на дальнейшее снижение рождаемости в 2025–2026 гг.

По данным ВЦИОМ, 71% молодых россиян называют финансовые трудности основной причиной, мешающей вступать в брак, а каждый четвертый – невозможность решить жилищный вопрос. Отсутствие собственного жилья также воспринимается как барьер для рождения детей.

«В условиях, когда доступ к семейной ипотеке открывается только после рождения ребенка, многие молодые семьи, не имея возможностей для покупки жилья, откладывают рождение детей до момента улучшения жилищных условий», – говорится в запросе.

Депутаты предлагают разрешить бездетным парам брать льготную ипотеку под 6% с обязательством родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента подписания договора.

Если обязательство выполнено, льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. В случае нарушения – ставка повышается до рыночной, а банк получает право потребовать компенсацию субсидии.

Авторы инициативы ссылаются на исследования Высшей школы экономики, согласно которым наличие ипотечного кредита повышает вероятность планирования ребенка в ближайшие три года в среднем на 39 п.п., а среди женщин – на 55 п.п.

Эксперты и представители строительного сектора считают, что такая мера может стать действенным инструментом поддержки рождаемости, особенно если будет сопровождаться дополнительным субсидированием ставок и снижением финансовой нагрузки на семьи.

18 сентября президент Владимир Путин назвал «демографическую победу» одной из ключевых национальных задач и подтвердил, что программа семейной ипотеки будет сохранена.

