В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку под обязательство родить ребенка

В обращении отмечается, что демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться: по данным демографического барометра НИУ ВШЭ, в 2024 г. в стране родилось 1,22 млн детей – на 3,3% меньше, чем годом раньше. Прогнозы Социального фонда России указывают на дальнейшее снижение рождаемости в 2025–2026 гг.