Путин назвал ключевой задачей России демографическую победу
Помимо победы в спецоперации на Украине ключевой задачей для России является демографическая победа, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами фракций Госдумы.
«Кроме победы в рамках СВО ключевая задача – это демографическая», – сказал Путин.
Тогда же президент сообщил, что семейная льготная ипотека будет сохранена. Он поддержал идею расширения выдачи земельных участков ветеранам спецоперации, однако уточнил, что введение квот для них в органах власти может привести к формализму и поэтому требует осторожного подхода.
11 сентября Путин заявлял, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости являются приоритетной национальной задачей для России. В своем обращении президент также подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо задействовать потенциал государства, бизнеса, СМИ, волонтеров и некоммерческих организаций.