Путин назвал ключевой задачей России демографическую победу

Тогда же президент сообщил, что семейная льготная ипотека будет сохранена. Он поддержал идею расширения выдачи земельных участков ветеранам спецоперации, однако уточнил, что введение квот для них в органах власти может привести к формализму и поэтому требует осторожного подхода.