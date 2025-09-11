Путин назвал поддержку рождаемости и семейных ценностей приоритетной задачей

По словам депутата, демографы давно указывают на то, что увеличение выплаты до 1 млн руб. может стимулировать рождение третьих детей. Кроме того, при появлении четвертого ребенка семья имеет право на дополнительные 450 000 руб. на погашение другого ипотечного кредита.