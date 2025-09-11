Путин назвал поддержку рождаемости и семейных ценностей приоритетной задачей
Улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости являются приоритетной национальной задачей для России, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка».
Текст приветствия главы государства зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев. «Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи – приоритетная общенациональная задача», – процитировал президента Щеголев.
В своем обращении Путин также подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо задействовать потенциал государства, бизнеса, СМИ, волонтеров и некоммерческих организаций.
5 сентября зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что увеличение выплаты до 1 млн руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка включено в «демографическое меню» для регионов с низкой рождаемостью.
По словам депутата, демографы давно указывают на то, что увеличение выплаты до 1 млн руб. может стимулировать рождение третьих детей. Кроме того, при появлении четвертого ребенка семья имеет право на дополнительные 450 000 руб. на погашение другого ипотечного кредита.