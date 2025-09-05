Буцкая рассказала о предусмотренной выплате в 1 млн рублей за третьего ребенка

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил о необходимости распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе вне зависимости от возраста. Глава государства обратил внимание, что россиянки рожают в 35, 40 лет и больше. «Чем больше у нас малышей, тем лучше», – сказал президент.