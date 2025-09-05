Буцкая рассказала о предусмотренной выплате в 1 млн рублей за третьего ребенка
Увеличение выплаты до 1 млн руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка включено в «демографическое меню» для регионов с низкой рождаемостью. Об этом первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») сообщила ТАСС.
По словам депутата, один из пунктов «демографического меню», по которому работают регионы России с рождаемостью ниже среднероссийской, – это увеличение выплаты при рождении третьего ребенка с 450 000 руб. до 1 млн руб.
«Поскольку «демографическое меню» работает с 2025 г., минимум через год мы сможем оценить, какой эффект оно дает в регионах не Дальневосточного федерального округа», – сказала Буцкая.
По словам депутата, демографы давно указывают на то, что увеличение выплаты до 1 млн руб. может стимулировать рождение третьих детей. Кроме того, при появлении четвертого ребенка семья имеет право на дополнительные 450 000 руб. на погашение другого ипотечного кредита.
5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил о необходимости распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе вне зависимости от возраста. Глава государства обратил внимание, что россиянки рожают в 35, 40 лет и больше. «Чем больше у нас малышей, тем лучше», – сказал президент.