Главная / Экономика /

Госдума приняла в первом чтении поправки к бюджету на 2025 год

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному бюджету на 2025-2027 гг. Это следует из думской электронной базы.

Общий объем доходов федерального бюджета на 2025 г. составит 36,6 трлн руб., дефицит - 5,7 трлн руб. Объем расходов в 2025 г. сохраняется на ранее утвержденном уровне.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. ожидаются в объеме 8,7 трлн руб. (на 336,5 млрд руб. больше ранее прогнозировавшегося значения). Ненефтегазовые доходы – 27,9 трлн руб. (снижение на 2,3 трлн руб. с прошлого прогноза).

Правительство запланировало сокращение бюджетного импульса и рост доходов казны

Экономика / Макроэкономика и бюджет

13 октября поправки одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в рамках поправок важно сосредоточить ресурсы на реализации ряда ключевых направлений, включая обеспечение обороны и безопасности. 

В проект также включены поправки, направленные на обеспечение потребностей семей с детьми в 2025 г. Минфин дополнительно выделит почти 240 млрд руб. на семейную, дальневосточную и льготную ипотеки. По итогам 2025 г. ведомство также планирует направить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 78 млрд руб. в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который на конец года будет оцениваться в 13,6 трлн руб.

