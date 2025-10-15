Госдума приняла в первом чтении поправки к бюджету на 2025 год

В проект также включены поправки, направленные на обеспечение потребностей семей с детьми в 2025 г. Минфин дополнительно выделит почти 240 млрд руб. на семейную, дальневосточную и льготную ипотеки. По итогам 2025 г. ведомство также планирует направить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 78 млрд руб. в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который на конец года будет оцениваться в 13,6 трлн руб.