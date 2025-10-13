Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в бюджет

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в бюджетСилуанов заявил, что они соответствуют макроэкономической ситуации
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. Счетная палата РФ и все профильные думские комитеты также поддержали принятие законопроекта. Об этом сообщил Минфин.
Глава ведомства Антон Силуанов, представляя проект, подчеркнул, что предлагаемые поправки соответствуют текущей макроэкономической ситуации и приоритетам социально-экономической политики. По его словам, важно сосредоточить ресурсы на реализации ряда ключевых направлений, включая обеспечение обороны и безопасности.
Кроме того, министр финансов заявил, что ипотека и обеспечение потребностей семей с детьми являются приоритетом в предложениях по уточнению ассигнований в 2025 г. Он отметил, что Минфин дополнительно выделит почти 240 млрд руб. на семейную, дальневосточную и льготную ипотеки.
Будут также предусмотрены средства для поддержки субъектов РФ, продолжил Силуанов. Часть средств, по его словам, будет направлена на улучшение и ремонт дорог, обновление общественного транспорта, а также на разовые выплаты медработникам, которые переезжают в населенные пункты с численностью населения до 50 000 человек. Дополнительно некоторые регионы получат финансирование на ремонт гидротехнических сооружений, меры по пожарной безопасности и поддержку агропромышленного комплекса.
Глава Минфина отметил, что в рамках бюджетного правила объем расходов остается неизменным, но увеличивается дефицит бюджета. Это позволяет выполнять все обязательства и решать новые задачи, используя дополнительные заимствования на финансовом рынке.
Силуанов также сообщил, что по итогам 2025 г. ведомство планирует направить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 78 млрд руб. в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который на конец года будет оцениваться в 13,6 трлн руб.
24 сентября «Ведомости» писали, что Минфин внес в правительство бюджетный пакет законопроектов, говорится в сообщении финансового ведомства. Речь идет о поправках в закон о бюджете на 2025 г., законопроект о федеральном бюджете на 2026–2028 гг., а также предложения о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. «сбалансированный и устойчивый», подчеркивается в пресс-релизе. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Минфин напоминает, что ключевые приоритеты проекта бюджета на 2026–2028 гг. – выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников спецоперации, а также достижение национальных целей до 2030 г.