Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в бюджет

Будут также предусмотрены средства для поддержки субъектов РФ, продолжил Силуанов. Часть средств, по его словам, будет направлена на улучшение и ремонт дорог, обновление общественного транспорта, а также на разовые выплаты медработникам, которые переезжают в населенные пункты с численностью населения до 50 000 человек. Дополнительно некоторые регионы получат финансирование на ремонт гидротехнических сооружений, меры по пожарной безопасности и поддержку агропромышленного комплекса.