Главная / Экономика /

Главные заявления Силуанова о налогах и бюджетном дефиците

Министр назвал охлаждение экономики тяжелой, но необходимой политикой
Елена Вострикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Министр финансов России Антон Силуанов выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он рассказал о дефиците бюджета, инфляции, плановом охлаждении экономики и топливных ограничениях.

«Ведомости» собрали ключевые заявления главы Минфина.

О бюджете:

  • Дефицит федерального бюджета планируется на безопасном уровне – 1,6% ВВП в 2026 г.

  • Госдолг на протяжении трехлетнего периода сохранится на безопасном уровне не более 20% ВВП.

  • Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в 2025 г. не потребуется для покрытия дефицита бюджета.

Минфин: дефицит бюджета РФ в 2026 году в 1,6% ВВП будет на безопасном уровне

Экономика / Макроэкономика и бюджет

О плановом охлаждении экономики и поддержке бизнеса:

  • «Плановое охлаждение экономики – это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы снизились процентные ставки, появились ресурсы и чтобы реальные доходы населения могли иметь новое качество роста» (цитата по ТАСС).

  • Предложения по налоговому пакету позволяют сбалансировать бюджет, снизить бюджетный импульс. ЦБ прогнозирует снижение ключевой ставки до 12-13% на следующий год.

  • Для бизнеса это основное условие, чтобы снизить свои операционные издержки и высвободить ресурсы для новых инвестиций и нового развития.

  • Глава Минэка назвал достижимым собственный недавний прогноз инфляции в 6,8% в показателе декабрь к декабрю.

  • Снижение лимита по упрощенной системе налогообложения до 10 млн руб., после превышения которого возникает обязанность платить НДС, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса в РФ.

  • Ограничения в снабжении топливного рынка России будут преодолены в ближайшее время.

Налоги, которые не будут менять:

  • Минфин рассматривал вопрос об увеличении ставки налога на прибыль для банков, однако решение не было принято. Кредитным организациям нужен капитал в условиях высоких рисков.

  • Министерство финансов не рассматривало возможность увеличения налога на роскошь или изменения шкалы НДФЛ в качестве источников увеличения доходов в новом бюджетном цикле.

  • Российские компании из нефтегазового сектора работают «с напряжением», Минфин не планирует увеличивать для них налоговую нагрузку.

  • Власти не рассматривают возможность отказа от возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для экспортеров углеводородов. 

