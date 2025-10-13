Главные заявления Силуанова о налогах и бюджетном дефиците

Главные заявления Силуанова о налогах и бюджетном дефицитеМинистр назвал охлаждение экономики тяжелой, но необходимой политикой
Министр финансов России Антон Силуанов выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он рассказал о дефиците бюджета, инфляции, плановом охлаждении экономики и топливных ограничениях.
«Ведомости» собрали ключевые заявления главы Минфина.
О бюджете:
Дефицит федерального бюджета планируется на безопасном уровне – 1,6% ВВП в 2026 г.
Госдолг на протяжении трехлетнего периода сохранится на безопасном уровне не более 20% ВВП.
Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в 2025 г. не потребуется для покрытия дефицита бюджета.
О плановом охлаждении экономики и поддержке бизнеса:
«Плановое охлаждение экономики – это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы снизились процентные ставки, появились ресурсы и чтобы реальные доходы населения могли иметь новое качество роста» (цитата по ТАСС).
Предложения по налоговому пакету позволяют сбалансировать бюджет, снизить бюджетный импульс. ЦБ прогнозирует снижение ключевой ставки до 12-13% на следующий год.
Для бизнеса это основное условие, чтобы снизить свои операционные издержки и высвободить ресурсы для новых инвестиций и нового развития.
Глава Минэка назвал достижимым собственный недавний прогноз инфляции в 6,8% в показателе декабрь к декабрю.
Снижение лимита по упрощенной системе налогообложения до 10 млн руб., после превышения которого возникает обязанность платить НДС, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса в РФ.
Ограничения в снабжении топливного рынка России будут преодолены в ближайшее время.
Налоги, которые не будут менять:
Минфин рассматривал вопрос об увеличении ставки налога на прибыль для банков, однако решение не было принято. Кредитным организациям нужен капитал в условиях высоких рисков.
Министерство финансов не рассматривало возможность увеличения налога на роскошь или изменения шкалы НДФЛ в качестве источников увеличения доходов в новом бюджетном цикле.
Российские компании из нефтегазового сектора работают «с напряжением», Минфин не планирует увеличивать для них налоговую нагрузку.
Власти не рассматривают возможность отказа от возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для экспортеров углеводородов.