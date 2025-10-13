Силуанов: ограничения в снабжении топливного рынка скоро будут преодолены

8 октября заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что выпуск нефтепродуктов в России вырос, за счет этого ситуация на внутреннем рынке выравнивается. По его словам, Минэнерго работает с нефтяными компаниями по вопросам производства и логистике в штатном режиме. К факторам, которые насыщают внутренний рынок, Новак отнес запрет на экспорт нефтепродуктов.