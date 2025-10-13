Силуанов: ограничения в снабжении топливного рынка скоро будут преодолены
Ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка скоро будут преодолены. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.
«Сейчас складываются определенные ограничения снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время», – подчеркнул Силуанов.
8 октября заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что выпуск нефтепродуктов в России вырос, за счет этого ситуация на внутреннем рынке выравнивается. По его словам, Минэнерго работает с нефтяными компаниями по вопросам производства и логистике в штатном режиме. К факторам, которые насыщают внутренний рынок, Новак отнес запрет на экспорт нефтепродуктов.
30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина. Он действует до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Правительство также ввело новый запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Действие меры продлится до конца года. Исключением стали прямые поставки, осуществляемые непосредственными производителями топлива.
В этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анонсировала проверки сетей АЗС из-за подорожания нефтепродуктов. После анализа данных ведомство определит, есть ли на рынке нарушения антимонопольного законодательства.