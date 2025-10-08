Газета
Главная / Экономика /

Новак: НПЗ уже увеличили выпуск нефтепродуктов

Ведомости

Выпуск нефтепродуктов в России уже увеличился, благодаря чему ситуация на внутреннем рынке выравнивается, рассказал зампредседателя российского правительства Александр Новак.

«Сегодня логистические вопросы, которые возникают, решаем в обычном режиме. То есть глобальных проблем нет», – добавил он (цитата по «Интерфакс»).

Новак отметил, что Министерство энергетики работает с нефтяными компаниями по вопросам производства и логистике в штатном режиме. К факторам, которые насыщают внутренний рынок, он, в частности, отнес запрет на экспорт нефтепродуктов. 

Правительство может расширить меры поддержки топливного рынка РФ

Экономика

В рамках дискуссионного клуба «Валдай» Новак говорил, что ситуация с бензином в регионах находится под контролем, по этому вопросу ведет активную работу Минэнерго. Сегодня баланс спроса и предложения по стране обеспечен. 

По словам Новака, для того чтобы дополнительно обеспечить предложение на рыноке нефтепродуктов, правительство РФ приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на вывоз автомобильного бензина. Предполагается, что это поможет обеспечить дополнительный объем топлива для внутреннего рынка.

1 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения Новака в адрес премьер-министра Михаила Мишустина писал, что правительство занимается подготовкой расширенных мер поддержки топливной отрасли в России из-за снижения производства в ряде субъектов.

