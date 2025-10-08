Новак: НПЗ уже увеличили выпуск нефтепродуктов

По словам Новака, для того чтобы дополнительно обеспечить предложение на рыноке нефтепродуктов, правительство РФ приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на вывоз автомобильного бензина. Предполагается, что это поможет обеспечить дополнительный объем топлива для внутреннего рынка.