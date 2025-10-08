Новак: НПЗ уже увеличили выпуск нефтепродуктов
Выпуск нефтепродуктов в России уже увеличился, благодаря чему ситуация на внутреннем рынке выравнивается, рассказал зампредседателя российского правительства Александр Новак.
Новак отметил, что Министерство энергетики работает с нефтяными компаниями по вопросам производства и логистике в штатном режиме. К факторам, которые насыщают внутренний рынок, он, в частности, отнес запрет на экспорт нефтепродуктов.
В рамках дискуссионного клуба «Валдай» Новак говорил, что ситуация с бензином в регионах находится под контролем, по этому вопросу ведет активную работу Минэнерго. Сегодня баланс спроса и предложения по стране обеспечен.
По словам Новака, для того чтобы дополнительно обеспечить предложение на рыноке нефтепродуктов, правительство РФ приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на вывоз автомобильного бензина. Предполагается, что это поможет обеспечить дополнительный объем топлива для внутреннего рынка.
1 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения Новака в адрес премьер-министра Михаила Мишустина писал, что правительство занимается подготовкой расширенных мер поддержки топливной отрасли в России из-за снижения производства в ряде субъектов.