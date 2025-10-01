Новак рассказал о «ручном режиме» решения проблемы с топливом в регионах

Новак рассказал о «ручном режиме» решения проблемы с топливом в регионахСитуация с обеспечением рынка контролируемая
Ситуация с бензином в регионах находится под контролем, по этому вопросу ведет активную работу Минэнерго. Сегодня баланс спроса и предложения по стране обеспечен. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак в рамках дискуссионного клуба «Валдай».
Тем не менее он отметил, что в отдельных регионах еще наблюдается проблема с обеспечением, но Минэнерго совместно с регионами обеспечивает поставки нефтепродуктов в ручном режиме.
По словам Новака, для того чтобы дополнительно обеспечить предложение на рынок нефтепродуктов, правительство РФ приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на вывоз автомобильного бензина. Предполагается, что это поможет обеспечить дополнительный объем топлива для внутреннего рынка.
Кроме того, вице-премьер РФ рассказал, что сейчас российские власти обсуждают разрешение использовать присадки для увеличения производства бензина и дизельного топлива.
По его словам, правительство ожидает, что за счет запуска модернизированных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 2026–2027 г. предложение увеличится. Когда предложение превысит спрос, Россия возобновит экспорт нефтепродуктов.
1 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения Новака в адрес премьер-министра Михаила Мишустина писал, что правительство занимается подготовкой расширенных мер поддержки топливной отрасли в России из-за падения производства и нехватки бензина в ряде субъектов.
Как отмечается в обращении, благодаря подготовленным предложениям кабмин сможет обеспечить внутренний рынок дополнительными 350 000 т бензина и 100 000 т дизтоплива и более в месяц. Среди новых правил, по данным «Коммерсанта», понижение ввозных 5%-ных таможенных пошлин на китайский, южнокорейский и сингапурский импорт бензина до нуля. Его могут ввести при ввозе продукции через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев 1 октября заявил, что проблемы с поставками топлива в Крым и новые регионы ведомство планирует решить до конца октября 2025 г. «Обстановка может быть нестабильной на протяжении месяца, но мы рассчитываем, что к концу октября полностью ликвидируем перебои в поставках топлива. Я взял все вопросы по обеспечению шести субъектов РФ на личный контроль», – сказал он.