Новак рассказал о «ручном режиме» решения проблемы с топливом в регионах

Глава Минэнерго Сергей Цивилев 1 октября заявил, что проблемы с поставками топлива в Крым и новые регионы ведомство планирует решить до конца октября 2025 г. «Обстановка может быть нестабильной на протяжении месяца, но мы рассчитываем, что к концу октября полностью ликвидируем перебои в поставках топлива. Я взял все вопросы по обеспечению шести субъектов РФ на личный контроль», – сказал он.