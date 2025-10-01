Правительство может расширить меры поддержки топливного рынка РФ
Правительство занимается подготовкой расширенных мер поддержки топливной отрасли в России из-за падения производства и нехватки бензина в ряде субъектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения зампредседателя кабмина Александра Новака в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
Как отмечается в обращении, благодаря подготовленным предложениям кабмин сможет обеспечить внутренний рынок дополнительными 350 000 т бензина и 100 000 т дизтоплива и более в месяц. Среди новых правил, по данным «Коммерсанта», понижение ввозных 5%-ных таможенных пошлин на китайский, южнокорейский и сингапурский импорт бензина до нуля. Его могут ввести при ввозе продукции через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке.
Кроме того, кабмин предложил нарастить поставки бензина из Белоруссии. За сентябрь, указано в обращении Новака, объем импорта составил 45 000 т. При этом увеличение по показателю в октябре будет зависеть от бесперебойной работы системы «Транснефти», а также запуска давальческой переработки нефти.
На срок в шесть месяцев в России также могут разрешить использовать при производстве высокооктанового бензина класса 5 монометиланилин (ММА). Он применяется для детонационной стойкости бензина и может увеличить объем продукта на рынке на 50 000 т в месяц.
30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кабмин также ввел новый запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Эта мера действует до конца года. При этом исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.