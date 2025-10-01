Правительство может расширить меры поддержки топливного рынка РФ

30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кабмин также ввел новый запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Эта мера действует до конца года. При этом исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.